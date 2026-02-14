Solución parcial a los problemas de la escuela de bebés el Turullón: no habrá huelga de comedor a partir del 17

Solución parcial para la situación de la escuela de bebés "El Turullón", de Castropol, donde la plantilla de educadoras denunció la sobrecarga laboral por asumir tareas que no son de su competencia. Como medida de presión se había planteado un paro parcial a partir del martes 17 que implicaba dejar de dar la comida a los cincuenta niños matriculados en este centro. Sin embargo, en las últimas horas, el Ayuntamiento anunció la contratación de "manera excepcional" de una auxiliar de catering durante dos horas diarias y ahora Educación interviene con la contratación de una educadora a jornada completa. Ambas propuestas hacen que la plantilla levante el paro.

Las ocho educadoras del centro denunciaron estar asumiendo las tareas de lavandería y catering, además de carecer de un refuerzo para el horario de dirección. Además, al no ser funcionaria la actual directora no puede hacerse cargo de las cuentas del centro, lo que implica que la escuela carezca desde principio de curso de presupuesto, con el consiguiente problema de suministros. Parte del problema reside en que cuando Educación se hizo cargo de El Turullón el pasado septiembre se subrogó el contrato municipal, pero dicho contrato no incluía, por ejemplo, el auxiliar de catering del que sí disponen los equipamientos de la red. Esta situación dejó al Turullón en inferioridad de condiciones con respecto a otros centros públicos.

Así las cosas y ante la campaña de protesta emprendida por las familias, las administraciones han tomado cartas en el asunto. En primer lugar, Castropol, pese a no ser ahora responsable del centro, contratará "de manera excepcional" a una auxiliar de catering durante dos horas diarias, desde el próximo 17 de febrero y hasta el próximo julio. Hará las tareas de catering y limpiará el comedor tras la comida. En septiembre, el nuevo contrato de Educación resolverá esta carencia. "El Ayuntamiento de Castropol ha realizado un esfuerzo extraordinario para garantizar el servicio de comedor, pese a que desde este curso esta competencia corresponde a la Consejería, asumiendo responsabilidades que no le son propias para dar respuesta a las necesidades del alumnado y de sus familias", señala el Gobierno castropolense.

Por otro lado, la propia consejera de Educación, Eva Ledo, confirmó este viernes al equipo docente que se ha dado orden de contratar a una educadora más, que estará trabajando en un plazo máximo de un mes. De este modo, suplirá a la directora en las horas de labor administrativa.

A lavar a casa

La directora del centro, Alba Fernández, señala que no están solucionados todos sus problemas, pero que "se han dado los primeros pasos" y agradece los "avances". Sigue pendiente de solución el asunto de las tareas de lavandería, así que mientras tanto, se ha decidido que se enviarán a lavar a casa los mandilones y baberos de las comidas, así como las toallas usadas en los cambios de los niños y, un día a la semana, las sábanas de la siesta. En este sentido, Ledo se comprometió a hablar con el consistorio castropolense para encontrar soluciones.

Por último, el tema del presupuesto tiene difícil resolución hasta el próximo curso. "Al ser directoras no funcionarias no podemos llevar la gestión económica del centro, entonces no se nos puede facilitar un presupuesto. No obstante, la consejera me dijo que van a intentar comprar en la Consejería los materiales más necesarios (papel de manos y guantes) y hacérnoslos llegar al centro". Al carecer de presupuestos, también se ve limitada la actividad normal del centro y este curso se ha prescindido de muchas actividades habituales.