“El Baluarte” cierra su ciclo de presentaciones en Cudillero ante más de un centenar de personas

El nuevo número de la revista "El Baluarte", que edita la asociación cultural "Amigos de Cudillero", celebró este sábado su última presentación en Cudillero, después de haberse expuesto en A Coruña y Avilés. Más de un centenar de personas se acercaron a la sede de la Asociación de Vecinos "San José", frente al instituto Selgas, en El Pito, para conocer más sobre esta publicación anual que alcanza su décimo sexto número.

Cuenta con 168 páginas, en las que se recogen los trabajos de sesenta colaboradores gráficos y literarios. Además, en ella se realiza un recuerdo especial a Evaristo Arce, una persona muy ligada a la asociación “Amigos de Cudillero”.

“La revista más prestigiosa, más lujosa, más rica de nuestra Asturias”, destacó durante el acto el escritor Carlos Fernández, colaborador de “El Baluarte” y de LA NUEVA ESPAÑA, que estuvo en la mesa acompañado por el alcalde Cudillero, Carlos Valle; el autor de la portada de la publicación, Luis Repiso y Juan Luis Álvarez del Busto, el presidente del colectivo. Además, ejerció de moderador el secretario de la asociación José Antonio Álvarez Flórez.

Asistentes a la presentación. / Asociación Amigos de Cudillero

Fernández ensalzó en su discurso Cudillero, el trabajo de la asociación y también el de su impulsor, Juan Luis Álvarez del Busto, extrañándose de que aún no haya sido nombrado por el Ayuntamiento hijo predilecto, y aprovechó para animar al Alcalde, presente en el acto, a tomar la iniciativa. Una propuesta que según el propio Carlos Fernández no fue bien recibida por el Regidor, que a su entender le dio una respuesta “poco apropiada”.

Un momento un poco tenso, según los presentes, pero que no empañó el éxito de la presentación. “Fue un acto estupendo, con más de cien personas”, destacó Fernández.

Juan Luis Álvarez del Busto restó importancia al momento y quiso hacer hincapié en “el éxito de asistencia” para conocer una revista que asegura que está siendo considerada “una de las más importantes de España a nivel cultural”.