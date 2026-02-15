Carnaval a cubierto en Vegadeo: la lluvia obligó a trasladar a los más de 700 participantes al recinto ferial

Vegadeo fue el encargado de abrir el carnaval del Occidente el viernes. Lo hizo en una jornada marcada por la lluvia lo que obligó a reorganizar el evento y trasladarlo al recinto ferial, donde los 710 participantes pudieron lucir sus creaciones, que no dejaron indiferentes a nadie.

Los ganadores del concurso fueron el grupo Los Searil@s, de Seares (Castropol), la charanga de El Franco A Trangayada y la carroza Bridas Desorganizadas, de Tapia de Casariego, también hubo premios para los mejores disfraces individuales, por parejas e infantiles.

Desfile de uno de los grupos en el recinto ferial. / R. D. Á.

La comisión de festejos de Vegadeo, organizadora del Carnaval, agradeció la participación de la gente en el desfile y también de público a pesar del cambio de planes debido a la intensa lluvia del viernes. “El recinto ferial se llenó hasta poner el cartel de lleno total”, ensalzaron los organizadores, que agradecieron también a todas las instituciones que hicieron posible el buen desarrollo del evento y reconocieron a los disfrazados por “el esfuerzo dedicado a ensayos y preparación de disfraces que son muy laboriosos”.