Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Carnaval a cubierto en Vegadeo: la lluvia obligó a trasladar a los más de 700 participantes al recinto ferial

El público respondió al primer evento carnavalero del Occidente llenando el pabellón en el que se celebró

Desfile en el recinto ferial de Vegadeo.

Desfile en el recinto ferial de Vegadeo.

Demelsa Álvarez

Vegadeo

Vegadeo fue el encargado de abrir el carnaval del Occidente el viernes. Lo hizo en una jornada marcada por la lluvia lo que obligó a reorganizar el evento y trasladarlo al recinto ferial, donde los 710 participantes pudieron lucir sus creaciones, que no dejaron indiferentes a nadie.

Los ganadores del concurso fueron el grupo Los Searil@s, de Seares (Castropol), la charanga de El Franco A Trangayada y la carroza Bridas Desorganizadas, de Tapia de Casariego, también hubo premios para los mejores disfraces individuales, por parejas e infantiles.

Noticias relacionadas

Desfile de uno de los grupos en el recinto ferial.

Desfile de uno de los grupos en el recinto ferial. / R. D. Á.

La comisión de festejos de Vegadeo, organizadora del Carnaval, agradeció la participación de la gente en el desfile y también de público a pesar del cambio de planes debido a la intensa lluvia del viernes. “El recinto ferial se llenó hasta poner el cartel de lleno total”, ensalzaron los organizadores, que agradecieron también a todas las instituciones que hicieron posible el buen desarrollo del evento y reconocieron a los disfrazados por “el esfuerzo dedicado a ensayos y preparación de disfraces que son muy laboriosos”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  4. Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
  5. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  6. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  7. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
  8. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón

El Rinconín ganará 5.700 metros de zonas verdes desde este verano

El Rinconín ganará 5.700 metros de zonas verdes desde este verano

Estas etiquetas termoadhesivas para la ropa de menos de 20 € son las más resistente y fáciles de colocar

Estas etiquetas termoadhesivas para la ropa de menos de 20 € son las más resistente y fáciles de colocar

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "Se precisan baterías para dar certeza eléctrica a la industria"

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "Se precisan baterías para dar certeza eléctrica a la industria"

“El Baluarte” cierra su ciclo de presentaciones en Cudillero ante más de un centenar de personas

“El Baluarte” cierra su ciclo de presentaciones en Cudillero ante más de un centenar de personas

El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

¿Por qué la primera ministra nipona arrasa entre los jóvenes?

Tracking Pixel Contents