Carnaval de récord en Luarca con casi 800 participantes: “Fue uno de los mejores de nuestra historia”
El tiempo acompañó a la cita valdesana permitiendo que el desfile se celebrase como estaba previsto por el centro de la villa
El mismísimo Coliseo de Roma, la torre de Pisa y la Sagrada Familia de Barcelona viajaron a Luarca para formar parte de su vistoso y numeroso carnaval, en el que se batió récord de inscritos con casi 800 participantes.
“Fue uno de los mejores carnavales de nuestra historia: récord de inscritos al concurso, desfile fluido, un tiempo extraordinario y muchísima implicación de los vecinos”, ensalza el alcalde Óscar Pérez. Un carnaval que ofrece 8.000 euros en premios, lo que hace que “el nivel sea altísimo”, destaca el Regidor, y añade que a los vecinos les toca competir con grupos que llegan de toda Asturias e incluso de otras comunidades vecinas.
Una gran fiesta que Óscar Pérez asegura que genera “dinamismo” en el comercio local, restauración y hostelería, que colgaron el cartel de “completo” para este fin de semana. Añade además “la enorme promoción que esto supone para la villa de Luarca, que proyecta una imagen fuerte”.
El gran desfile de Carnaval de Luarca estuvo acompañado por un numeroso público que pudo disfrutar de la creatividad de los disfraces, la alegría y la música de la comitiva que recorrió el centro de la villa desde el Muelle durante buena parte de la tarde.
Luarca pondrá fin al carnaval el próximo miércoles con el entierro de Doña Sardina.
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón