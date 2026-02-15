Carnaval de récord en Luarca con casi 800 participantes: “Fue uno de los mejores de nuestra historia”

El mismísimo Coliseo de Roma, la torre de Pisa y la Sagrada Familia de Barcelona viajaron a Luarca para formar parte de su vistoso y numeroso carnaval, en el que se batió récord de inscritos con casi 800 participantes.

“Fue uno de los mejores carnavales de nuestra historia: récord de inscritos al concurso, desfile fluido, un tiempo extraordinario y muchísima implicación de los vecinos”, ensalza el alcalde Óscar Pérez. Un carnaval que ofrece 8.000 euros en premios, lo que hace que “el nivel sea altísimo”, destaca el Regidor, y añade que a los vecinos les toca competir con grupos que llegan de toda Asturias e incluso de otras comunidades vecinas.

Una gran fiesta que Óscar Pérez asegura que genera “dinamismo” en el comercio local, restauración y hostelería, que colgaron el cartel de “completo” para este fin de semana. Añade además “la enorme promoción que esto supone para la villa de Luarca, que proyecta una imagen fuerte”.

El gran desfile de Carnaval de Luarca estuvo acompañado por un numeroso público que pudo disfrutar de la creatividad de los disfraces, la alegría y la música de la comitiva que recorrió el centro de la villa desde el Muelle durante buena parte de la tarde.

Noticias relacionadas

Luarca pondrá fin al carnaval el próximo miércoles con el entierro de Doña Sardina.