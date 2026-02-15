Comienzan los trabajos en el argayo de Pesoz y ya está abierto un paso para vehículos de emergencias

Las máquinas comenzaron a trabajar en el argayo de Pesoz, que interrumpe el tránsito en la carretera AS-12, conocida como corredor del Navia, el domingo a mediodía. Por ahora, se ha logrado abrir un paso, que estará habilitado para el uso de vehículos de emergencias y ambulancias.

Sin embargo, la Consejería de Movilidad señala que para el tráfico general se mantendrá cortada la circulación mientras se prosiga con las labores de estabilización del talud.

La pluma de largo alcance realizando labores en lo alto del talud del argayo de Pesoz. / R. D. Á.

La maquinaria de grandes dimensiones, compuesta por palas excavadoras y una pluma especial de largo alcance, que servirá para la estabilización del talud, llegaron durante la mañana al lugar del desprendimiento, a la altura de la localidad de Pelorde, en Pesoz. Rápidamente, se pusieron a trabajar con el objetivo de habilitar un carril para poder permitir el paso en caso de emergencia, puesto que para concejos como Pesoz y Grandas de Salime el corte supone aumentar considerablemente la distancia con el hospital comarcal de Jarrio, siendo la alternativa que tienen por la AS-11, por Vegadeo.

El suceso se registró la tarde del viernes en el kilómetro 54, entre el puente de Pelorde y la entrada de Lixóu-Brañaveya, y se cree que pudo producirse debido a las fuertes lluvias que se están registrando en los últimos días. El sábado, se realizó una evaluación técnica del desprendimiento por parte de técnicos de conservación y mantenimiento de carreteras del Principado. Tras la visita, la Consejería de Movilidad determinó que, debido “al gran volumen y a la compleja configuración de los bloques rocosos caídos sobre la calzada” era necesario desplazar maquinaria especializada externa para garantizar “tanto la seguridad de la actuación como su eficacia”.

Un carril de la vía despejado para el tránsito de vehículos de emergencia a la altura del argayo de Pesoz. / R. D. Á.

Este corte afecta a la principal vía de comunicación del valle del Navia, interrumpiendo la comunicación vial entre Illano y Pesoz. Por lo que los vehículos que suban desde Navia en dirección a Grandas solo pueden llegar hasta San Esteban de los Buitres, en Illano. La alternativa para llegar a Pesoz y a Grandas de Salime a través la AS-11, por Vegadeo, o a por la AS-14, desde Allande.