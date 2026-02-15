“Os Mismos de Sempre” sigue arrasando con su espectáculo “20.000 leguas de fiesta submarina”: consigue el primer premio de carrozas en A Coruña
La asociación benéfico cultural de Tapia de Casariego se muestra “emocionadísima” por la acogida de su propuesta llena de color y fantasía que están exhibiendo por segundo año
“Emocionadísimos”, así se muestra el grupo tapiego “Os Mismos de Sempre” tras haber logrado alzarse con el primer premio tanto de vestuario y coreografía como en carrozas en el carnaval de A Coruña con su espectáculo “20.000 leguas de fiesta submarina”, que ya arrasó el pasado año en los desfiles asturianos en los que participaron.
La asociación benéfico cultural de Tapia de Casariego comenzó el recorrido por los carnavales de este año precisamente en A Coruña, siendo el segundo año que lucen el mismo espectáculo que sigue cosechando éxitos. El grupo trabaja una creación nueva cada dos años y sus estrenos no dejan indiferente a nadie. En este caso, se trata de un fondo marino lleno de fantasía, colorido y fiesta que sobresale en cada uno de los desfiles en los que participa.
“En A Coruña había mucha competencia, así que recibir los premios supone un reconocimiento al trabajo realizado y una recompensa a todas las horas puestas para construir las carrozas”, confiesa Isabel Cuervo, presidenta del colectivo.
En Galicia continuaron su recorrido el domingo en Carballo y el martes lo cerrarán en Santiago de Compostela, un lugar al que les hace especialmente ilusión asistir por ser la primera vez que lo logran. Las siguientes citas serán de nuevo en Asturias, en los carnavales de Mieres, Pola de Lena o Posada de Llanes.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
- El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas