“Os Mismos de Sempre” sigue arrasando con su espectáculo “20.000 leguas de fiesta submarina”: consigue el primer premio de carrozas en A Coruña

“Emocionadísimos”, así se muestra el grupo tapiego “Os Mismos de Sempre” tras haber logrado alzarse con el primer premio tanto de vestuario y coreografía como en carrozas en el carnaval de A Coruña con su espectáculo “20.000 leguas de fiesta submarina”, que ya arrasó el pasado año en los desfiles asturianos en los que participaron.

La asociación benéfico cultural de Tapia de Casariego comenzó el recorrido por los carnavales de este año precisamente en A Coruña, siendo el segundo año que lucen el mismo espectáculo que sigue cosechando éxitos. El grupo trabaja una creación nueva cada dos años y sus estrenos no dejan indiferente a nadie. En este caso, se trata de un fondo marino lleno de fantasía, colorido y fiesta que sobresale en cada uno de los desfiles en los que participa.

Desfile de "Os Mismos de Sempre" en el carnaval de A Coruña. / Cedida a LNE

“En A Coruña había mucha competencia, así que recibir los premios supone un reconocimiento al trabajo realizado y una recompensa a todas las horas puestas para construir las carrozas”, confiesa Isabel Cuervo, presidenta del colectivo.

En Galicia continuaron su recorrido el domingo en Carballo y el martes lo cerrarán en Santiago de Compostela, un lugar al que les hace especialmente ilusión asistir por ser la primera vez que lo logran. Las siguientes citas serán de nuevo en Asturias, en los carnavales de Mieres, Pola de Lena o Posada de Llanes.