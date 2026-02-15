Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

“Os Mismos de Sempre” sigue arrasando con su espectáculo “20.000 leguas de fiesta submarina”: consigue el primer premio de carrozas en A Coruña

La asociación benéfico cultural de Tapia de Casariego se muestra “emocionadísima” por la acogida de su propuesta llena de color y fantasía que están exhibiendo por segundo año

Una de las carrozas de &quot;Os Mismos de Sempre&quot; en A Coruña.

Una de las carrozas de "Os Mismos de Sempre" en A Coruña.

Demelsa Álvarez

Tapia de Casariego

“Emocionadísimos”, así se muestra el grupo tapiego “Os Mismos de Sempre” tras haber logrado alzarse con el primer premio tanto de vestuario y coreografía como en carrozas en el carnaval de A Coruña con su espectáculo “20.000 leguas de fiesta submarina”, que ya arrasó el pasado año en los desfiles asturianos en los que participaron.

La asociación benéfico cultural de Tapia de Casariego comenzó el recorrido por los carnavales de este año precisamente en A Coruña, siendo el segundo año que lucen el mismo espectáculo que sigue cosechando éxitos. El grupo trabaja una creación nueva cada dos años y sus estrenos no dejan indiferente a nadie. En este caso, se trata de un fondo marino lleno de fantasía, colorido y fiesta que sobresale en cada uno de los desfiles en los que participa.

Desfile de &quot;Os Mismos de Sempre&quot; en el carnaval de A Coruña.

Desfile de "Os Mismos de Sempre" en el carnaval de A Coruña. / Cedida a LNE

En A Coruña había mucha competencia, así que recibir los premios supone un reconocimiento al trabajo realizado y una recompensa a todas las horas puestas para construir las carrozas”, confiesa Isabel Cuervo, presidenta del colectivo.

Noticias relacionadas

En Galicia continuaron su recorrido el domingo en Carballo y el martes lo cerrarán en Santiago de Compostela, un lugar al que les hace especialmente ilusión asistir por ser la primera vez que lo logran. Las siguientes citas serán de nuevo en Asturias, en los carnavales de Mieres, Pola de Lena o Posada de Llanes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  2. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  3. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  4. Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
  5. El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior
  6. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  7. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  8. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas

EN IMÁGENES: Así fue el Alimerka Oviedo Baloncesto-Súper Agropal Palencia en el Palacio de los Deportes

EN IMÁGENES: Así fue el Alimerka Oviedo Baloncesto-Súper Agropal Palencia en el Palacio de los Deportes

EN IMÁGENES: Así ha sido el concurso de disfrazes de Corvera

EN IMÁGENES: Así ha sido el concurso de disfrazes de Corvera

“Os Mismos de Sempre” sigue arrasando con su espectáculo “20.000 leguas de fiesta submarina”: consigue el primer premio de carrozas en A Coruña

“Os Mismos de Sempre” sigue arrasando con su espectáculo “20.000 leguas de fiesta submarina”: consigue el primer premio de carrozas en A Coruña

El desfile de mascotas de Grado, en imágenes

El desfile de mascotas de Grado, en imágenes

Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación

Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación

Las declaraciones de Borja Jiménez tras el empate del Sporting de Gijón en Albacete: "Me sabe a poco..."

Las declaraciones de Borja Jiménez tras el empate del Sporting de Gijón en Albacete: "Me sabe a poco..."

Una máquina fresadora retira nieve en Leitariegos

Mario Arias promete a los jóvenes del PP Oviedo una agenda conjunta de encuentros, un premio a los que destaquen por su compromiso y un espacio de ideas

Mario Arias promete a los jóvenes del PP Oviedo una agenda conjunta de encuentros, un premio a los que destaquen por su compromiso y un espacio de ideas
Tracking Pixel Contents