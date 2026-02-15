El telón de fondo de unos despidos que indignan a Asturias: ENCE y el negocio de la celulosa

El Gobierno de Asturias se ha alineado claramente del lado de la plantilla de la fábrica que el grupo de producción de pasta de celulosa Ence tiene en Navia. Esa alianza, por tanto, implica un posicionamiento crítico del Principado sobre la decisión de la empresa española de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) a 89 trabajadores de la planta naviega (siete menos que los originalmente planteados). Uno de los últimos razonamientos del Ejecutivo asturiano contra el plan de despidos de la compañía vino en boca del consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, en una intervención en la Junta, el pasado jueves: "Tengo los datos de las previsiones de los próximos tres años del mercado mundial de la celulosa y, en ese contexto, la noticia de este ERE encaja mal".

Las palabras de Sánchez apuntalan uno de los argumentos del comité de empresa de la factoría de Navia: el negocio de Ence no va mal y ha recibido cuantiosas subvenciones públicas en los últimos años (algo que el Consejero también mencionó en su comparecencia), por lo que el ERE no está justificado. ¿Qué dicen concretamente las previsiones del sector de la celulosa citados por el dirigente socialista? Según trasladaron fuentes de la Consejería, Sánchez no disponía de los datos en el momento justo de hacer afirmación, pero estos "sí han sido expuestos por parte de Ence en varias de las reuniones mantenidas con ellos" a cuenta del ajuste de plantilla.

Los informes públicos de la empresa arrojan alguna pista sobre la evolución general del sector, que podría resumirse así: telón de fondo favorable, pero comportamiento volátil del mercado.

En el resumen de su actividad durante el tercer trimestre de 2025 (los últimos disponibles en su página web), Ence afirma que "el rápido crecimiento de la población urbana y la mejora del nivel de vida en países emergentes son los principales factores que impulsan el crecimiento continuado de la demanda global de celulosa para papel tisú y productos higiénicos, especialmente en países en desarrollo". A esto la empresa añade el factor medioambiental, puesto que la celulosa "es una materia prima natural, sostenible, reciclable y biodegradable para sustituir a otros materiales perjudiciales para el medio ambiente como los plásticos o las fibras sintéticas". Si bien ambas tendencias son "muy constantes a largo plazo", la empresa también apunta que contrastan "con las variaciones en los inventarios de la industria papelera".

En el mismo ejercicio de 2025 también se dieron dos dinámicas en direcciones opuestas. Así, hasta agosto la demanda mundial aumentó un 4,7%, impulsada por China, lo que conllevó un aumento de la producción. No obstante, la incertidumbre generada por las tensiones comerciales y arancelarias provocó que desde el mes de abril comenzara a bajar el precio de la pulpa de celulosa. A esto se sumaron las fluctuaciones en los tipos de cambio, agravando la volatilidad. Todo ello ha afectado a los ingresos tanto de Ence como del conjunto del sector.

Al igual que sucede en otros sectores clave en Asturias, como la siderurgia, en la celulosa se está dando un problema de exceso de capacidad por la gran expansión de China. Esto, según expertos en el mercado, limita los precios del producto y los mantiene en niveles bajos y volátiles que merman las rentabilidades.

No obstante, Ence está apostando por los productos que llama "advanced", más ecológicos y reciclables, y destinados a sectores como el alimentario, el higiénico o el embalaje. En 2025 supusieron el 30% de sus ventas de celulosa, y su objetivo es duplicar ese porcentaje para 2028.

De hecho, la compañía ha intentado rebajar la tensión de la negociación del ERE de Navia anunciando la creación de una nueva planta de celulosa moldeada, solución orientada a los mencionados productos ecológicos. La compañía propone reubicar ahí a 40 de los 89 afectados por el proceso, con lo que aún quedarían 49 salidas pendientes.