El Carnaval planta cara a la lluvia: Vegadeo, Luarca y Tapia de Casariego inauguran con éxito la fiesta con multitudinarios desfiles

El Carnaval volvió a deslumbrar en el Noroccidente con espectaculares desfiles llenos de colorido, música y diversión, a pesar de la lluvia. Vegadeo inauguró las citas carnavalescas el viernes, pero tuvo que trasladar el desfile, con 710 participantes, al recinto ferial a causa de la lluvia. Más suerte hubo el sábado para el de Luarca, en el que el tiempo aguantó y permitió disfrutar de toda la creatividad e imaginación de los 782 integrantes del desfile. Cerró el fin de semana Tapia de Casariego, donde la lluvia volvió a hacer acto de presencia, pero sin conseguir aguar la fiesta, que se mantuvo según lo planeado. Tres carnavales que sirvieron de muestra del alto nivel de los grupos que también van en aumento en los últimos años.

El carnaval de Tapia resiste a pesar de la lluvia /

Un ejemplo es la charanga "A Trangayada" que nació el año pasado en La Caridad (El Franco) y en su segundo Carnaval está llevándose los primeros premios destinados a este tipo de agrupaciones musicales, por ahora, en Vegadeo y Luarca, los primeros desfiles de la comarca. Su propuesta "Sagrada Familia", se inspira en el aniversario de la muerte de Gaudí. Apostaron por recrear los rosetones de la fachada principal en los trajes de las chicas y las gárgolas en las de los chicos. "Participamos con ilusión máxima y aunque nuestro objetivo no es llevarnos los premios, estamos muy contentos con el resultado este año, para nosotros lo importante es pasarlo bien y disfrutar con la gente y en estos desfiles hay muy buen ambiente", destaca Rubén González, presidente de la charanga.

Muchos años lleva disfrazándose la luarquesa Vanesa García con su grupo de amigos, que con el nombre "Los Calacas" y disfrazados de catrinas, consiguieron alzarse con el primer premio de grupos pequeños en el concurso de Luarca. "Nos disfrazamos desde antes de que se hicieran estos grandes desfiles y hemos visto cómo ha ido evolucionando, ahora la gente se disfraza mucho, nos acabamos conociendo todos y se genera buen ambiente", reconoce García, que comenzaron su andadura en Luarca, el sábado, y repitieron en Tapia de Casariego el domingo.

Luarca se llena de monumentos en un carnaval de récord /

El mal tiempo impidió que el grupo "Campillín", de la parroquia tapiega Salave y Campos, se estrenara en Vegadeo. La comparsa compuesta por casi un centenar de personas se estrenó en Luarca, llevándose el segundo premio de carrozas por su recreación "A la dolce vita", en la que recogen emblemas del país italiano para, desde sus principales monumentos hasta guiños a su gastronomía con heladeros y pizzeros, sin olvidarse de las Vespas y los Ferraris.

"Fue la primera vez que asistimos al desfile de Luarca, nos habían hablado muy bien de él y nos encontramos con un público muy animado, vivimos una muy buena experiencia", asegura Yolanda Fernández, que volvieron a salir el domingo en su concejo. Este grupo ve como los carnavales van a más con la aparición de nuevos grupos y aseguran que eso es muy bueno porque "cuantos más grupos mejor, se genera muy buen ambiente, lo importante es pasarlo bien, disfrutamos mucho desfilando e interactuando con el público".

En el Suroccidente, Cangas del Narcea y Tineo también celebraron sus desfiles y concursos de carnaval el sábado en los que participaron sus vecinos con ingeniosos atuendos.