Navia lamenta el fallecimiento de la Hermana Teresa, profesora del colegio Santo Domingo y “Mujer rural 2023” del concejo: “Dejó una huella imborrable”

Aunque riosellana de nacimiento, la monja dominica y profesora María Teresa Sánchez Álvarez-Pedrosa tuvo una fuerte vinculación con Navia, donde llegó muy joven para ser profesora en el colegio Santo Domingo de Navia. Además, en 2023 fue reconocida con el galardón “Mujer rural”. Por ello, la noticia de su fallecimiento llenó de tristeza el concejo y su alcaldesa, Ana Isabel Fernández, quiso dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales.

“Fue una mujer cuya luz y entrega dejaron una huella imborrable en nuestro concejo”, reconoce la Alcaldesa, que recordó como el día en el que le entregaron el premio “Mujer rural” los asistentes mostraron “un cariño intenso” hacia ella, que la Regidora asegura que se ganó a pulso tras “toda una vida como profesora entregada, apasionada y dedicada a dar lo mejor de sí misma por el aprendizaje en nuestra zona rural”. “Su vocación de servicio y su generosidad son el legado que nos queda”, destacó Ana Isabel Fernández.

El colegio Santo Domingo de Navia también le rindió un pequeño homenaje de despedida con unas cariñosas palabras con las que la definen como una mujer “firme, luchadora, incansable y profundamente comprometida con la educación”, de la que aseguran que fue “parte imprescindible de nuestra historia”.

Recuerdan desde el centro que “durante décadas enseñó, exigió, acompañó y formó a generaciones enteras de alumnas y alumnos. Su disciplina, su fuerza y su coherencia marcaron vidas mucho más allá de las aulas”. Asimismo, le reconocen su entrega para lograr que el colegio pudiera seguir en Navia. “Luchó con empeño por el nuevo proyecto educativo y estuvo presente cuando se puso la primera piedra del actual centro, convencida de que esta villa merecía un colegio con futuro”.

También fue profesora y directora en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Ribadesella, en su concejo natal, en el que recuerdan que “su entrega, su carácter firme y su amor por la educación fueron siempre un testimonio vivo de fe, servicio y compromiso”.

La Hermana Dominica de la Anunciata, que fue hija de César Sánchez Llano, reconocido por ser médico dentista en Ribadesella y vencedor de los dos primeros Descensos del Sella junto a Antón Durán en los años 1932 y 1933, falleció en Oviedo a los 91 años y su funeral se celebró la tarde de este lunes en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís de la capital.