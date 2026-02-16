La reapertura parcial del corredor del Navia tras el argayo en Pelorde (Pesoz) ya tiene fecha

La reapertura al tráfico de la carretera AS-12, conocida popularmente como corredor del Navia, se producirá previsiblemente el próximo viernes, cuando se cumplirá una semana del argayo de considerables dimensiones que tapó el vial a la altura de Pelorde (Pesoz) cortando totalmente el paso por la carretera. La reapertura inicial será de forma parcial, a través de un solo carril regulado por semáforos, según avanzó la Consejería de Movilidad.

Este domingo comenzaron los trabajos en la zona, habilitando inicialmente un paso para vehículos de emergencias y ambulancias. El lunes las labores se centraron en sanear la ladera para desechar toda la roca de pizarra que se encuentra fragmentada a causa del desprendimiento, una tarea que continuará durante la jornada del martes.

El viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, visitó durante la mañana de este lunes la zona del argayo acompañado por la alcaldesa de Pesoz, Lucía Villanueva, y el teniente alcalde de Grandas de Salime, Carlos García. Anunció que la planificación de los trabajos prevén que una vez que se proceda al saneado de la ladera que sufrió el desprendimiento, se inspeccionará la zona con drones y “los geólogos procederán a analizarla sobre el terreno para confirmar el estado de la ladera y garantizar las condiciones de seguridad”.

Por la derecha, Lucía Villanueva, Jorge García y Carlos García con un técnico en el argayo de Pelorde. / R. D. Á.

El siguiente paso será realizar el desescombro del material acopiado para poder restablecer, previsiblemente el viernes, de forma parcial el tráfico. Se abriría un solo carril que estará regulado por semáforos. Posteriormente, avanzan desde la Consejería de Movilidad que se llevará a cabo “el embolsado del talud con la instalación de sistemas de seguridad”.

Desde la primera inspección realizada por los técnicos de conservación de carreteras del Principado el sábado se vio que el “el gran volumen y la compleja configuración de los bloques rocosos desprendidos” requerirían de tiempo para su retirada y también de la intervención de maquinaria especializada externa.

El suceso se registró en el kilómetro 54, entre el puente de Pelorde y la entrada de Lixóu-Brañaveya, y se cree que pudo producirse debido a las fuertes lluvias que se están registrando en los últimos días.

Noticias relacionadas

Este corte supone un gran trastorno para los vecinos de la zona alta del río Navia, ya que afecta a la principal vía de comunicación de todo el valle, interrumpiendo la comunicación entre Illano y Pesoz. Por lo que los vehículos que suban desde Navia en dirección a Grandas solo pueden llegar hasta San Esteban de los Buitres, en Illano. La alternativa para llegar a Pesoz y a Grandas de Salime a través la AS-11, por Vegadeo, o a por la AS-14, desde Allande.