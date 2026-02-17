Jornadas en Allande para prepararse para el eclipse total de Sol de agosto: será 1 minuto y 48 segundos en los que el día quedará en penumbra

Asturias vivirá este verano un eclipse total de Sol después de 120 años desde que se pudo ver el último en la región. Esto hace que la expectación sea máxima hacia un fenómeno astronómico que durante 1 minuto y 48 segundos hará que la tarde del 12 de agosto se quedé totalmente en penumbra, bajando incluso la temperatura unos grados. En Allande quieren estar preparados para poder disfrutar al máximo de esta experiencia y el proyecto Allande Stars ha organizado cinco días de talleres en agosto para explorar al máximo el eclipse.

“Asturias está en una posición privilegiada, desde nuestra localización geográfica se va a poder ver el eclipse entero, también las fases en las que el Sol estará parcialmente cubierto por la Luna, que serán dos tandas de unos 50 minutos cada una”, especifica la astrofísica Lucía González, directora de Allande Stars. Unos 100 minutos en los que asegura que se podrán hacer “diferentes experimentos que enriquecerán la jornada”.

Fases del eclipse del 21 de agosto de 2017 capturado por la NASA. / NASA

Las propuestas para poder aprovechar esos minutos previos y posteriores al eclipse total se podrán conocer en los talleres diseñados para las jornadas “Allande camino de la sombra”, que se desarrollarán desde el 6 al 10 agosto.

Todos los días por la mañana, desde el jueves hasta el lunes, en horario de 11.00 a 13.30 horas, la actividad consistirá en una charla informativa y un taller en el que los asistentes podrán fabricar sus propios instrumentos de observación directa o indirecta y experimentos para utilizar durante la fase de parcialidad del eclipse.

Además, habrá dos talleres específicos. El jueves 6 de agosto, de 18.00 a 19.30 horas, se llevará a cabo uno para crear filtros para telescopios, prismáticos y cámaras réflex, para poder observar el eclipse a través de estas herramientas. El del viernes 7 de agosto lo impartirán fotógrafos profesionales que compartirán recomendaciones para fotografiar el eclipse con cámaras réflex.

También realizarán un taller “Simulacro del eclipse” las tardes del 8, 9 y 10 de agosto, para desde diferentes localizaciones del concejo, adecuadas para ver el eclipse, se recrearán los momentos clave del fenómeno, a la vez que se descubrirá el patrimonio cultural de este Concejo Starlight.

Aparte, aprovechando que son fechas próximas a la máxima actividad de la lluvia de meteoros de las Perseidas, todos los días habrá observaciones guiadas de cielo nocturno de 23.00 a 00.30 horas.

El objetivo de las jornadas es conseguir que los asistentes puedan tener “toda la información, las herramientas y los materiales necesarios para hacer diferentes experimentos, juegos y dinámicas durante el eclipse de forma que se enriquezca la jornada, además analizaremos con cada uno las ubicaciones seleccionadas para ir a verlo”, explica Lucía González, que insiste en que aunque Asturias entra dentro de la franja de totalidad del eclipse no todos los lugares serán apropiados para disfrutarlo, sino que se tendrán que buscar lugares altos en los que se pueda ver el horizonte sin obstáculos, puesto que el eclipse se producirá sobre las 20.28 horas, cuando el sol ya estará muy bajo.

Las inscripciones para poder apuntarse a las actividades programadas ya están abiertas en la página web de Allande Stars.