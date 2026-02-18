La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el corte de la autovía a la altura de Querúas (Valdés) con neumáticos y paja ardiendo

La Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntos autores de una barricada realizada en la autovía A-8, a la altura de Querúas (Valdés), que cortó el tráfico durante la jornada de protesta del sector ganadero y agrícola del pasado día 29 de enero. Se les acusa de un delito de desórdenes públicos y contra la seguridad vial y la investigación ya está en el Juzgado de Instrucción de Luarca.

El corte de la carretera se produjo en el punto kilométrico 455,800, sentido Oviedo, y fueron varios conductores los que dieron la voz de alarma, a las 13.20 horas, a través del Centro de Emergencias 112, al encontrarse la autovía interrumpida por una barricada creada con neumáticos y paja que estaba ardiendo.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron varios agentes de la Guardia Civil que, tras recabar información de las personas afectadas por el corte de la vía, procedieron a regular el tráfico. A la vez se estableció un dispositivo de búsqueda de los autores del hecho, a los que los testigos habían descrito como un grupo de jóvenes que iban vestidos de negro, con chalecos reflectantes y con los rostros ocultos por capuchas.

Vigilancia discreta

Fuentes de la Guardia Civil detallan que poco después de activar el dispositivo de búsqueda se localizó un turismo en las cercanías de la zona afectada que decidieron someter a “una vigilancia discreta”. Una observación que les permitió ser testigos de la llegada de otro turismo del que se apearon sus tres ocupantes. “La vestimenta de dichas personas era concordante con la descrita por los testigos de los hechos”, detalla la Guardia Civil.

De este modo, los agentes procedieron a la identificación de las personas y realizaron un “minucioso” registro de ambos vehículos, ya que el que se encontraba estacionada pertenecía a una de las personas que viajaba en el coche que acaba de llegar a la zona. “En el interior de los mismos fueron localizados vestigios de material supuestamente utilizado en la quema de la barricada: un casco, un pasamontañas, un gorro de lana y una bufanda tubular todo ello de color negro, una caja de petardos y un chaleco reflectante”, detalla la Benemérita.

Reconstrucción de los hechos

La investigación de la Guardia Civil también permitió realizar una completa reconstrucción de los hechos e identificar al vehículo que se utilizó para transportar el material de la barricada (los neumáticos y la paja), un tractor que era propiedad de un vecino de la zona.

El pasado 12 de febrero, la Guardia Civil procedió a la toma de manifestación en calidad de investigadas a las cuatro personas como supuestos autores de un delito de desórdenes públicos y contra la seguridad vial y se remitieron las diligencias policiales instruidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Luarca.