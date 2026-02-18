Valdés aprobará una nueva normativa para el sector forestal: se establece un sistema de autorizaciones y fianzas por uso de vía pública

La concejalía de Montes y Desarrollo rural del Ayuntamiento de Valdés está ultimando una nueva normativa para el sector forestal. Se trata de una ordenanza que regulará el uso de la vía pública por parte de los maderistas. Para ello, se establece la necesidad de solicitar una autorización al Ayuntamiento que estará acompañada por el depósito de una fianza, cuyo objetivo es servir de aval o garantía en el caso de que se produzcan desperfectos en los viales municipales.

La concejala de Montes, Patricia Neira, detalla que la ordenanza solo afectará a los profesionales del sector forestal y aclara que la fianza se podrá solicitar en función del aprovechamiento que se vaya a realizar o con carácter anual. “Tendrá que depositar una cantidad de dinero que se calculará en función de las toneladas que hayan extraído el año anterior y les sirve para todos los aprovechamientos que vayan a hacer durante todo el año”, detalla. Una fianza que se podrá retirar una vez que finalicen los trabajos y se compruebe que no hubo daños. “Si hubiera daños, se requerirá su arreglo y si no se reparasen la fianza servirá para hacer frente a los arreglos necesarios en las vías públicas”, explica Patricia Neira.

La puesta en marcha de esta ordenanza, que se espera que entre en funcionamiento en el mes de abril tras aprobarse en el Pleno, llega después de que en 2023, tras el gran incendio sufrido en el concejo durante la primavera, los maderistas locales y propietarios forestales solicitaran la relajación de las medidas ordinarias de control municipal para la corta y saca en vías municipales para acelerar el proceso. “Desde la alcaldía se accedió a la petición entendiendo que la prioridad era apoyar a los pequeños propietarios en su objetivo de lograr una venta y replantación rápida”, argumenta el alcalde, Óscar Pérez.

Al cumplirse tres años del incendio, el Ayuntamiento considera que ya se ha retirado el grueso de la madera aprovechable afectada, por lo que han visto que es el momento adecuado para establecer un marco que permita compatibilizar la extracción de madera y velar por la conservación de los viales públicos municipales.

Noticias relacionadas

Óscar Pérez analiza que con la nueva ordenanza “se establece un procedimiento ágil y moderno que da encaje al interés del Ayuntamiento y los residentes por conservar las pistas y al mismo tiempo se genera un marco jurídico respaldando a un sector que genera cientos de empleos en Valdés”.