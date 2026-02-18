Vegadeo viaja en el tiempo: esta es la atractiva propuesta para el fin de semana
El encuentro dedicado a las "Ciencias de la Tierra" es "didáctico y accesible", dice el alcalde, César Álvarez, y está pensado para que tanto niños como adultos puedan acercarse a conceptos complejos de manera "clara y visual"
Vegadeo se prepara para vivir un fin de semana poco habitual. Del viernes 20 al domingo 22 el recinto ferial municipal, con más de 1.500 metros cuadrados de superficie expositiva, dejará atrás su rutina para transformarse en una gran aula abierta dedicada a las Ciencias de la Tierra. Ciencia, historia natural y ocio familiar se darán la mano en un encuentro que promete atraer tanto a escolares como a coleccionistas veteranos, según informa el Ayuntamiento.
El encuentro reunirá tres propuestas complementarias: la Feria Internacional de Minerales, Fósiles, Gemas, Meteoritos y Astronomía; la exposición "Las Cinco Extinciones Masivas de Nuestro Planeta Tierra"; y el espacio Arkano Weekend, que ampliará la mirada hacia la cultura simbólica y el misticismo.
Un viaje por las grandes crisis de la vida
La exposición "Las cinco extinciones"se presenta como el eje divulgativo del programa. A través de fósiles originales, paneles explicativos y recursos visuales, la muestra propone un recorrido por los grandes cataclismos biológicos que marcaron la historia del planeta. Desde la desaparición masiva de especies marinas en el Ordovícico hasta el fin de la etapa con dinosaurios, "el visitante podrá comprender cómo estas crisis transformaron radicalmente la biodiversidad y abrieron la puerta a nuevas formas de vida", detalla el Consistorio.
El enfoque es "didáctico y accesible", dice el alcalde, César Álvarez, y está pensado para que tanto niños como adultos puedan acercarse a conceptos complejos de manera "clara y visual". La organización ha reforzado ese carácter educativo con el reparto de más de 9.000 flyers en centros escolares de Asturias y Galicia, invitando a participar en el Quiz de Paleontología y Mineralogía. Los escolares que completen la prueba y presenten su certificado podrán recibir un mineral gratuito, fomentando así el aprendizaje activo y la curiosidad científica.
Amatistas gigantes y meteoritos auténticos
La feria internacional aportará el componente "más espectacular". Expositores nacionales e internacionales mostrarán minerales de gran calidad, amatistas de gran tamaño, fósiles procedentes de distintos continentes, trilobites perfectamente conservados, peces fósiles, cráneos de mosasaurus e incluso meteoritos auténticos.
Junto a las piezas de colección habrá material didáctico, publicaciones especializadas y propuestas para iniciarse en el mundo de la mineralogía y la paleontología. La cita se perfila, así, como punto de encuentro para aficionados, estudiosos y comerciantes especializados.
Talleres, excavaciones y astronomía
El programa se completa con talleres de identificación y limpieza de fósiles, actividades sobre fluorescencia mineral, excavaciones infantiles, mesas de intercambio, concursos y sorteos. También habrá charlas divulgativas y propuestas vinculadas a la astronomía, ampliando el foco desde el subsuelo hasta el cosmos.
El ambiente festivo no quedará al margen. Atracciones infantiles, galería de tiro y una zona gastronómica convertirán el recinto en un espacio pensado para pasar la jornada completa en familia.
