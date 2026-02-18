El viernes se esperan colas kilométricas en una pastelería rural de Asturias que abre solo para vender una edición especial de donuts: "El teléfono echa humo"

Es la pastelería rural de las colas kilométricas y este fin de semana no se espera menos. La Pastelería Cabo Busto, de Jonathan González y ubicada en el pueblo del mismo nombre, en el concejo de Valdés, abrirá para vender en exclusiva donuts, dado el éxito que tienen estos dulces en su negocio. Se trata de una edición especial de seis variedades, dos de ellas completamente nuevas: arroz con leche requemado, gianduja de almendras, crema pastelera y manzana al caramelo, cien por cien pistacho... Y las novedades: tiramisú, y melocotón y vainilla tahiti.

"El teléfono está que echa humo. Hay locura por el donut de arroz con leche", cuenta González. Y es que todo lo que sale a los mostradores de la Pastelería Cabo Busto, situada en una adorable casona que parece sacada de un cuento de Disney, vuela. Es casi misión imposible conseguir un pastel sin hacer reserva previa. Como ejemplo palpable de su éxito está lo ocurrido la pasada Nochebuena, con colas que llegaron a acumular más de hora y media de espera bajo el orbayu. Eso sí, Jonathan González y su equipo agradeció la espera de su fiel clientela con música en directo y polvorones y sidra de regalo.

Jonathan González y María Athanasiadou con sus hijos Eleni e Ioakim, en Busto, delante de su pastelería / FERNANDO RODRIGUEZ

Al vapor, en vez de fritos

A diferencia de los del resto del mundo, los donuts de este pastelero de pueblo no se hacen fritos, sino al vapor, y están rellenos, entre otros sabores, de algo muy asturiano: arroz con leche requemada. Ahora, dado el éxito, ha sacado dos nuevas elaboraciones que prometen arrasar. La de melocotón ya es la preferida de su padre, dice.

Los donuts estarán disponibles solo este viernes, día 20, y el sábado 21. El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. El precio del donuts clásico es 4,50 euros y del especial, 5. También vende estos dos días cuatro tartas de queso con un precio que varía entre los 8 y 9 euros.

Desde 2013

El éxito de esta pastelería, año tras año, demuestra que no hace falta estar en la ciudad para triunfar. Que desde un pueblo, en este caso el de Jonathan González, se pueden hacer grandes cosas. Hasta su preciosa pastelería peregrinan clientes de todos los puntos de España.

El joven pastelero abrió su negocio en 2013 sobre la base del obrador que tenía su tío Ángel, con el que se puso en un principio a hacer pan y a repartirlo por todo el Occidente cuando decidió volver a casa tras formarse en Gijón y el extranjero. "Luego empecé a hacer yo bollos preñaos, magdalenas, la gente encargaba y poco a poco llegó esto", explicó en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. Una pastelería que la mayoría de días se queda sin un pastel en el mostrador.

Su fama ha llegado a tal punto que sus dulces se venden en las tiendas de Oviedo de El Corte Inglés . Ya sea en el obrador, en el mostrador o detrás de la caja registradora, junto a Jonathan González están su tío, su madre, su hermano y su mujer, María Athanasiadou, de origen griego y a la que conoció en París. "Ella se ocupa de las cuentas, sobre todo. Yo del obrador".

