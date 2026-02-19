Protección Civil de la comarca del Eo estrena dos motos: “Permitirán optimizar los tiempos de respuesta ante una emergencia”
Los vehículos fueron donados por la Fundación “la Caixa” y buscan ayudar a garantizar “intervenciones más eficientes y efectivas”
La Fundación “la Caixa”, en colaboración con CaixaBank, ha donado dos motos especialmente equipadas al servicio supramunicipal de Protección Civil y Emergencias de la comarca del Eo, que abarca los ayuntamientos de Castropol, Vegadeo, Tapia de Casariego y San Tirso de Abres.
La incorporación de estos vehículos permitirá a Protección Civil “optimizar los tiempos de respuesta” de los equipos de emergencia, puesto que aseguran que la accidentada orografía y la dispersión de sus habitantes, complican “el acceso y la logística en situaciones de emergencias”.
Por ello, consideran que la versatilidad y agilidad que tienen vehículos como las motos permiten acceder a puntos críticos con mayor agilidad, “garantizando intervenciones más eficientes y efectivas”.
Ambos vehículos se presentaron este jueves en un acto en Vegadeo en el que participaron la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Guadalupe García, representantes del departamento de Acción Social de CaixaBank y miembros de Protección Civil, que destacaron que “estas motocicletas no solo contribuirán en la búsqueda y rescate de personas, sino que también facilitarán la planificación preventiva y contribuirán en la sensibilización ciudadana a través del apoyo logístico en eventos y dispositivos especiales”
