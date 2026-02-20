Allande se promociona a través de la voz de sus vecinos con el vídeo “Latido allandés”

Allande acaba de estrenar un vídeo promocional de siete minutos en el que muestra la riqueza de este concejo suroccidental a través de la experiencia de vida de diferentes vecinos que decidieron apostar por su municipio y emprender en él. El proyecto audiovisual lleva por título “Latido allandés. Voces del territorio” y busca mostrar Allande más allá de la postal de sus paisajes, como un territorio en el que es posible asentarse y construir un proyecto de vida.

La alcaldesa, Mariví López, detalla que la propuesta nació con la idea de dar a conocer las historias y realidades de quienes habitan en el municipio para trasladar el mensaje de que apostar por vivir en el medio rural “no es retroceder, sino que es avanzar hacia una vida mucho más auténtica y equilibrada”. Además, busca romper con estereotipos negativos sobre el medio rural.

De este modo, se pueden descubrir las historias de emprendimiento de dos hosteleros, una ganadera, una peluquera, una productora de miel, un fisioterapeuta y una astrofísica, mostrando el abanico de posibilidades que tiene el concejo. “Un relato colectivo que reivindica el valor de vivir y desarrollar un proyecto vital en Allande, desde la experiencia directa de quienes lo hacen posible cada día”, definen sus promotores. Además, los testimonios se acompañan con imágenes de paisajes y pueblos del concejo.

Mariví López destaca que se quiso mostrar la calidad de vida que ofrece el entorno rural, su tranquilidad, el sentido de pueblo y las oportunidades: “Hay muchos proyectos que se pueden desarrollar aquí”.

Por ello, reconoce que “más que un vídeo promocional de Allande, es una declaración de orgullo rural”, y hace hincapié en que sirve para demostrar que en el municipio hay “presente, futuro y, sobre todo, que hay vida y que el latido continúa porque mientras que haya personas comprometidas con Allande, Allande seguirá latiendo”.

El vídeo se presentó con éxito el jueves ante un auditorio que se llenó y que pudo visionarlo por primera vez.