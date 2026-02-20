La consejera de Salud ensalza las inversiones realizadas en Jarrio en una charla en La Caridad: “2025 fue un año de inflexión”

“Un año de inflexión”, así define la consejera de Salud, Concepción Saavedra, el 2025 en el área sanitaria I, con cabecera en el hospital comarcal de Jarrio. Lo asegura por lo que considera que fue “una importante inversión en equipamientos” y también por haber crecido en profesionales “tanto en el hospital como en atención primaria”. El balance lo realizó en la charla coloquio “Un año después. Situación de la sanidad en el occidente de Asturias”, que organizó la Asociación Cultural Arcángel San Miguel, en La Caridad (El Franco).

Además de repasar las inversiones y mejoras realizadas durante el pasado año, la titular de Salud realizó algunos anuncios, como que en marzo estará operativa “la nueva unidad de hemodiálisis, con capacidad para atender a 32 pacientes" y que ya se está redactando el proyecto para reforma y adecuación del hospital de Jarrio que permitirá “modernizar el centro y mejorar su funcionalidad y accesibilidad”. También recordó que para este año está previsto que se inicien las obras del nuevo centro de salud de Tapia y del consultorio de Boal.

En cuanto a las dudas que genera el nuevo mapa sanitario, Saavedra defendió que ha permitido al hospital comarcal disponer de tres nuevas consultas: Digestivo, Endocrino y Neurofisiología. “Además de reforzar otras como Rehabilitación, Neurología y Cardiología”, subrayó. No obstante, también reconoció problemas, ubicando los principales en los servicios de Urología y Oftalmología, “dos consultas que nos estamos esforzando para conseguir profesionales y reorganizar la atención”, detalló.

Asimismo, defendió la mejora de las listas de espera en el hospital, tanto en consultas como en la lista quirúrgica. Sobre la primera señaló que de diciembre de 2024 al mismo mes de 2025 se redujo en un 53 por ciento la espera y que en las listas para operarse se produjo una bajada del 40 por ciento de paciente. En este sentido, insistió en que “la mejora de recursos se nota en una mejora de la atención y de los tiempos de demora”.

Visita consultorio Villayón

La consejera de Salud aprovechó la visita al Occidente para comprobar el avance de las obras de emergencia que se están ejecutando en el consultorio de Villayón que, como consecuencia del temporal de viento y lluvia, sufrió daños en la cubierta. La intervención para reparar y garantizar la seguridad de la cubierta del edificio consiste en el desmontaje del tramo desprendido y la colocación de nuevas planchas de zinc. Además, fuente de la consejería detallan que se consolidarán todos los elementos que presentan movimientos por el efecto del viento.