El corredor del Navia recupera la circulación por un carril regulado por semáforos

El corredor del Navia (AS-12) vuelve a estar abierto a la circulación del tráfico a la altura de Pelorde (Pesoz), donde el pasado viernes se desprendió la ladera cerrando el vial por completo. No fue hasta el domingo cuando comenzaron los trabajos y se abrió un paso para facilitar el acceso de vehículos de emergencia y ambulancias.

Este viernes, a mediodía, la circulación quedó restablecida por uno de los carriles regulado por semáforos. Un paso protegido por una barrera de contención para evitar riesgos de nuevos desprendimientos al vial abierto.

Los trabajos de estabilización de talud continuarán aún para restablecer “plenamente la circulación con óptimas garantías de seguridad”, recalcan fuentes de la Consejería de Movilidad.

El argayo se registró en el kilómetro 54, entre el puente de Pelorde y la entrada de Lixóu-Brañaveya, y se cree que pudo producirse debido a las fuertes lluvias que se registraron en esos días.

El gran volumen de material que se había desprendido y “la compleja configuración de los bloques rocosos caídos” hizo que se tuviera que recurrir a maquinaria especializada externa y que los trabajos para habilitar al menos un carril de paso se alargasen durante toda la semana.