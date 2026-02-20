La Feria del Perro de Tineo mantiene su atractivo y participación: cuenta con los concursos caninos con y sin pedigrí, de mastines y de sabuesos

Los perros serán los protagonistas del fin de semana del 7 y 8 de marzo en Tineo, cuando su recinto ferial acogerá la XXXI Feria del Perro. Un encuentro para los amantes de las mascotas que ha ido creciendo en los últimos años. Al concurso de perros con y sin pedigrí que se desarrollará el domingo, se ha sumado hace siete ediciones el concurso monográfico del mastín español, que se celebra el sábado, y hace tres el monográfico del sabueso español, que este año se desarrollará también el domingo.

No obstante, antes de la llegada de la feria, se desarrollarán dos actividades para saber más sobre estos animales. La primera será el 26 de febrero y consistirá en una demostración educativa y emocional en la residencia de mayores El Mirador, en compañía con el colegio Verdeamor y con la participación de profesionales de la clínica OCCIVET, educadores caninos y la Asociación Huellas Unidas de Tineo, para hacer un mural que llevará por título: “Perros que nos hacen sonreír”.

Además, el 5 de marzo, la iniciativa “Viena y sus amigos van al cole”, en colaboración con TEA Terapias con Labradores, acercará el mundo del perro a los alumnos de Educación Infantil y EBO del colegio El Pascón.

Programa de actos Feria del Perro

El 7 de marzo, además del VII Concurso Monográfico del Mastín Español, en el que como novedad se realizarán confirmaciones de raza con pruebas de ADN que se extraerán durante la jornada por veterinarios de las clínicas tinetenses, también se presentará el libro “Fútbol, perros y valores” por parte de sus autores Antonio Gorriarán Laza y José David Rodríguez García. Será en el cine Marvi, a las 18.00 horas.

La jornada del 8 de marzo comenzará con el XXVI Concurso para Perros con Pedigrí y, en paralelo, se desarrollará el III Monográfico del Sabueso Español. Además, durante la mañana habrá actividades familiares.

A las 13.15 horas se entregarán los trofeos a las Peñas de Caza de Tineo, y posteriormente se otorgará el IX Premio Feria del Perro de Tineo, que este año reconoce al perro “Pastor del Osu” y a los pastores que han preservado esta especie autóctona.

Aparte, la Federación de Asociaciones para el Fomento y Conservación de las Razas Caninas Puras presentará los programas Perro Urbano y Emergencias.

A partir de las 15.30 horas se celebrará el XIX Concurso para Perros sin Pedigrí, y pondrá el broche al fin de semana las finales del XXVI Concurso para Perros con Pedigrí.

Noticias relacionadas

Jornadas gastronómicas del concejo de Tineo

Durante el fin de semana de la Feria del Perro y el previo, el del 28 de febrero y 1 de marzo, en los restaurantes tinetenses se podrá disfrutar de las Jornadas gastronómicas del concejo de Tineo con un menú que se compone de pote de berzas con husos de butiel.lo, chosco con patatas y postre con frixuelos o arroz con leche. Los establecimientos participantes son tanto los ubicados en la villa de Tineo como los que se encuentran en Navelgas, Campiello, El Peligro o El Crucero.