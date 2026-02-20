Los guilandeiros tienen cantera en Navelgas: el colegio acogió un taller de máscaras que finalizó con un desfile por el pueblo

Navelgas, en Tineo, vivió este jueves un desfile de “xamasqueiros”. La Escuelina de Guilandeiros enseñó este año a los escolares del colegio Príncipe Felipe este personaje de la mascarada de invierno tinetense que destaca sobre los demás por su colorido atuendo y porque junto al “vixirigueiro” son los encargados de anunciar la llegada de los guilandeiros al pueblo.

El personaje va vestido de blanco y rojo, con un gorro lleno de cintas de colores y flores y en la mano una vara con un ramo de laurel atado en el extremo. Así, los alumnos hicieron una máscara que imitaba al gorro del personaje, lleno de flores que tuvieron que colorear. Además, tenían preparados sus trajes blancos y rojos.

El trabajo de creación lo realizaron en el colegio guiados por Elías Veiga y Rosa Fernández, que fueron quienes recuperaron esta tradición. Además, les enseñaron algunas de las “xácaras” que cantan los enmascarados durante sus desfiles por los pueblos, para reproducirlas en la salida que realizaron al final de la mañana por el centro de la localidad.

“Cada año cogemos un personaje diferente y les explicamos quienes son los guilandeiros y cantamos las xácaras para que vayan conociendo la labor de recuperación que hicimos”, detalla Rosa Fernández, que aclara que, aunque les muestran cómo son los personajes, luego dejan libertad creativa a los escolares para decorar sus máscaras.

Los escolares de primero, segundo y tercero de Primaria preparan sus máscaras. / D. Álvarez

En el colegio de Navelgas fue donde nació la Escuelina de Guilandeiros, gracias al apoyo de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y el propio centro, y cada año se realiza esta sesión que culmina con el desfile por el pueblo. Una actividad que la directora Lorena Fernández asegura que gusta mucho a los estudiantes. Además, reconoce que educativamente “les aporta conocimiento sobre la cultura y tradición de su comunidad”.

“De este colegio hay niños que forman parte de los guilandeiros y quizá el cole tenga algo que ver en ello”, señala la directora, que destaca la celebración del desfile para finalizar la actividad. Un recorrido que los lleva del colegio al Museo del Oro de Asturias, en el centro de pueblo, en el que salen acompañados por la música de la gaita y el tambor y entonando la canción con la que los guilandeiros piden el aguinaldo.

Los alumnos de infantil vestidos de "xamasqueiros". / D. Álvarez

Este año, la Escuelina de Guilandeiros también llevó sus personajes al colegio rural agrupado Eugenia Astur-La Espina por primera vez. “Estamos muy contentos y agradecidos con todos los colegios, que se interesan por esta actividad, porque lo que pretendemos es que esta tradición no se pierda, que haya detrás una cantera que tiren por ello, ahora que la mascarada está recuperada”, destaca Rosa Fernández.

La comparsa de los guilandeiros, compuesta por unos treinta personajes, realizó su salida anual el pasado 7 de febrero por los pueblos de Villatresmil y Cezures, en Tineo.