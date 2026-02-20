Luarca da vida a la camelia con un encuentro "exclusivo" que atrae a coleccionistas y productores
La capital de Valdés celebra un fin de semana floral con 55 expositores y actividades para todos los públicos
Luarca vivirá este fin de semana una de sus citas más vistosas. La villa acoge el XI Certamen de Camelias Villa de Luarca, un encuentro de amantes de este arbusto y flor que promete llenar de color y aroma el municipio desde mañana, sábado, y durante toda la jornada del domingo.
La inauguración oficial tendrá lugar este sábado a las 13.30 horas, momento a partir del cual el público podrá recorrer una muestra que reunirá a 55 expositores procedentes de Asturias, Galicia y el norte de Portugal. Entre ellos destaca la presencia del Ayuntamiento de Celorico de Basto, considerado la capital de la camelia en el distrito de Braga
El certamen abrirá sus puertas con entrada gratuita el sábado de 13.30 a 21.00 horas y el domingo de 10.30 a 20.00 horas. Los visitantes encontrarán puestos de venta de camelias de colección, así como otros productos relacionados con esta flor ornamental que cada año gana más protagonismo en el norte peninsular.
Uno de los momentos más esperados llegará el sábado a las 18.00 horas con la charla y cata de té de camelia a cargo de Carmen Salinero, presidenta de la Sociedad Española de la Camelia. Según el concejal de Turismo, Ismael González, la presencia de Salinero será "una de las visitas más especiales" de esta edición, además de su "exclusividad". ya que en pocos lugares del norte de España se celebra en encuentro de estas características.
Además, el programa se completa con visitas guiadas especiales centradas en las camelias en el bosque-jardín de la Fonte Baxa. Las rutas del sábado y domingo a las 11.30 horas ya están completas, mientras que aún quedan plazas para la sesión del sábado a las 16.30, con entradas disponibles a través de turismoluarcavaldes.es.
