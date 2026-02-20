Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio Rural repara dos caminos de acceso a montes en Tapia y Boal por 88.000 euros

La consejería anuncia que destinará 413.584 euros a la prevención de incendios forestales y el refuerzo de infraestructuras agrarias en estos concejos

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, y Marcelino Marcos en el acceso arreglado en el concejo tapiego.

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, y Marcelino Marcos en el acceso arreglado en el concejo tapiego.

Demelsa Álvarez

Tapia de Casariego

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha invertido 88.000 euros en la reparación y mejora de dos caminos de Tapia de Casariego y Boal. En concreto, ha finalizado las obras del vial de El Mazo, en Boal, al que se han destinado 45.465 euros, y del que comunica Xarias y Riocabo, en Tapia de Casariego, con un presupuesto de 43.318 euros, que contaron con financiación propia del Principado y del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).

“No son presupuestos elevados, pero son actuaciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos”, destaca el consejero Marcelino Marcos, que visitó este jueves ambas obras, de las que detalló que dan acceso a montes y fincas agroganaderas.

En el caso de Tapia de Casariego, la actuación ha consistido en el arreglo de los 1.550 metros de un vial que sirve de acceso a montes y a varias pistas resultantes de concentraciones parcelarias. La obra garantiza la correcta evacuación de las aguas.

Por su parte, la intervención en Boal ha incluido la reparación y hormigonado de 144 metros de vial, así como la construcción de un nuevo sistema de drenaje. Además, la calzada se ha ensanchado hasta los 3,30 metros.

Marcelino Marcos también avanzó en su visita a estos concejos occidentales que Medio Rural dedicará en esta legislatura 153.985 euros a la prevención de incendios forestales y al refuerzo de infraestructuras agrarias en Tapia de Casariego y 259.599 en Boal. En concreto, este año, Tapia de Casariego recibirá 38.496 euros y Boal, 64.899, tras la justificación de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos en este ámbito en los dos años anteriores.

TEMAS

