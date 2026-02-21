Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de El Franco homenajeará a la vecina Cristina Pérez Castaño, presidenta de la Asociación de Pensionistas

La galardonada, de 74 años, será agasajada en el Encuentro de Mujeres que se celebrará el 20 de marzo

Cristina Pérez Castaño, presidenta de la Asociación de Pensionistas de El Franco.

Demelsa Álvarez

La Caridad (El Franco)

Cristina Pérez Castaño, de 74 años, es la presidenta de la Asociación de Pensionistas de El Franco desde hace 14 años y el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de El Franco ha decidido que sea ella quien reciba el homenaje anual enmarcado en la celebración del Encuentro de Mujeres, que este año se celebrará el viernes 20 de marzo, dentro de los actos conmemorativos que prepara el Ayuntamiento por el 8M (Día Internacional de las Mujeres).

El Consejo de la Mujer destaca “su enorme labor en esta asociación, que cuida y mantiene activo a este colectivo tan importante” como son las personas mayores del concejo. Como presidenta es la encargada de gestionar actividades para los casi 400 socios con los que cuenta actualmente el colectivo. 

Por su parte, la homenajeada agradece el reconocimiento y lo comparte con todos los miembros de la asociación: “Yo soy una persona más, normal y corriente si no fuera por la Asociación de Pensionistas. Este premio es como presidenta, y de toda la directiva y, por supuesto, de los socios y socias”, destaca.

El de este año será el undécimo Encuentro de Mujeres de El Franco, en la edición del pasado año, el galardón municipal se concedió a la vecina octogenaria Amada Fernández Gayol, quien regentó durante décadas la Mercería Amada en el concejo.

