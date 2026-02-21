Camelias a todo color en Luarca durante la XI edición de un certamen que va a más

El Certamen de Camelias que homenajea a la valdesana Laura Rodríguez volvió a demostrar este sábado en Luarca que es mucho más que una exposición floral: es una auténtica fiesta del invierno. Un éxito no solo por el incesante goteo de visitantes, sino también por "la calidad y variedad de coleccionistas y productores" que logra reunir año tras año. Y van once.

Desde primera hora de la mañana, el centro de la villa comenzó a vestirse de color. Dos hileras de camelios decora el puente que conduce a la plaza Plaza Alfonso X el Sabio, donde una carpa llama poderosamente la atención.

Ángela Fernández, en su puesto de venta de camelios. / Ana M. Serrano

En su interior, hasta las 13.30 horas, cuando se abren las puertas al gran público, los verdaderos protagonistas son los artistas que hacen posible la muestra: personas jubiladas, trabajadores de otros sectores, aficionados, asociaciones vecinales y, por supuesto, muchas valdesanas volcadas con su flor más emblemática.

El certamen cumple once años y lo hace en plena forma. Felicidad Pérez llega desde Salceda de Caselas, en Pontevedra. Cultiva camelias desde hace años. "Me encantan" asegura con una sonrisa mientras presume de un expositor repleto de flores alineadas en pleno febrero. ¿El secreto? "Compro las plantas y les echo un poco de estiércol", explica con naturalidad. Su composición, sencilla y vistosa, capta la atención de los presentes.

A lo largo de los pasillos de la muestra abundan los decorados de inspiración rural, recordando que incluso en invierno es posible el estallido de color. Ángeles Fernández, llegada desde Ferrol, lo tiene claro: "Florece cuando tal vez no se espera el color; nos da luz y alegría en un momento de oscuridad y por eso creo que es tan buscada", opina. Su marido, Eusebio López, empezó en este mundo como coleccionista y hoy ambos se dedican a la venta. Su rincón en la carpa de Luarca es ya un clásico, un punto de encuentro para quienes buscan un arbusto especial, ya sea por el color o por el aroma dulzón de algunas variedades.

La importancia del tejido asociativo

El certamen también es escaparate para el tejido asociativo. La asociación Fontes del Porcía, de La Caridad, que en mayo organizará su propia feria de jardinería, presenta un decorado con su logotipo formado por hojas y flores de camelia. "Es la primera vez que venimos y lo que vemos nos gusta", señalan Almudena Palancar y Macu López.

Muy cerca, dos vecinas de Brieves presumen de concejo y de pueblo. "Son todas flores de Brieves, donde la camelia se da muy bien", explica Paz Aurora García, mientras Matutina García adorna troncos secos con flores. Coinciden en lo esencial: "Lo más importante de este cita tan especial es que el concejo tenga vida, que se cuente con los pueblos. Hacer piña".

Por la izquierda, Conchi Martínez, Goizalde Lapoza y Bibiana Fernández. / Ana M. Serrano

Ese espíritu es precisamente el que impulsa el Ayuntamiento de Valdés, volcado en la organización y en que cada participante se sienta a gusto. En su stand, así como en el del Bosque Jardín, la decoración lleva el sello de Nuria López, encargada de dar forma a un espacio que combina tradición y creatividad.

Y no solo eso: además de flores y detalles cuidados, trae de casa su mejor humor, que contagia a quienes se acercan a ella y refuerza ese ambiente cercano y festivo que define el certamen.

Propuestas divertidas y creativas

En la muestra hay espacio para admirar las variedades más exóticas y perfumadas, pero también, como subrayan muchos, "para pasarlo bien". De ello se encargan, entre otras personas, Bibiana Fernández, Goizalde Lapoza y Conchi Martínez, responsables de un original photocall dominado por la camelia.

Una propuesta "creativa" que invita al público a participar y sonreír mirando a cámara. En su expositor, además, no faltan los guiños sentimentales: botones de una abuela costurera, el molde de un abuelo zapatero, antiguos tarros de caramelos o un banco de madera maciza traído de casa. "Hay que sonreír también y divertirse", resume Conchi Martínez.

Desde Salvaterra de Miño llegan Luz Lameiro y Cándido Álvarez, matrimonio y apasionados cultivadores. "Es la cuarta vez que venimos y estamos encantados", afirman. Tampoco falta la asociación de vecinos de Busto, considerado el lugar de la camelia en Asturias y uno de los grandes núcleos productores de Europa. "No podemos faltar, es una obligación muy prestosa", comenta Ana Pérez con cariño.

Dos coleccionistas durante los preparativos. / Ana M. Serrano

Color, buen ambiente, humor y hasta sorpresa. El certamen de camelias que rinde homenaje a Laura Rodríguez confirma, once años después, que la flor invernal por excelencia no solo resiste el frío: también florece en comunidad en el corazón de Valdés. Hay 55 expositores procedentes de Asturias, Galicia y el norte de Portugal. El domingo hay otra oportunidad hasta las 20.00 horas.