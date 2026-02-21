La primera Feria Internacional de fósiles y minerales triunfa en Vegadeo: desde comprar por 3.000 euros un fósil de un pez de Líbano a observar un cráneo de un mosasaurio

Nada menos que 3.000 euros cuesta un enorme fósil de pez hallado en la ciudad de Biblos, en Líbano, y que estos días se muestra en Vegadeo. Es especial porque cuenta con molde y contramolde en buen estado "y lo normal es que el negativo se rompa o dañe". Es una de las rarezas que se exhiben en la primera Feria Internacional de minerales, fósiles, gemas, meteoritos y astronomía, un evento que, según los organizadores, es único en España y que llena el recinto ferial desde el viernes hasta este domingo.

Por mucho menos de 3.000 euros se pueden adquirir otros fósiles y minerales de lo más variado que están llamando la atención del público que se acerca a Vegadeo. De hecho, por un euro es posible llevarse algún tesoro a casa desde esta cita que reúne a diecisiete expositores, muchos de ellos coleccionistas y también profesionales. Entre los primeros están el valenciano Luis Roché y el alicantino Víctor Rufete, que no dudaron en recorrer el país para estar presentes en la cita, una oportunidad "para estar en contacto con otros coleccionistas y para mostrar estas piezas al público".

Falta de relevo

Roché y Rufete dan cuenta de la falta de relevo generacional que vive el mundo de los fósiles y los minerales. Lo achacan en parte a las restricciones de la legislación en España, pues la Ley de Patrimonio Histórico impide desde 1985 recoger o vender fósiles del territorio nacional. Por eso, los expositores de Vegadeo muestran fósiles de Estados Unidos, Marruecos o Líbano. "De este modo es difícil enganchar a los jóvenes porque se elimina la emoción de la búsqueda, de la caza, como dicen en Estados Unidos. Es tan restrictiva la ley que produce desarraigo", señalan los aficionados.

Con ellos coinciden Cristóbal Milián y Rocío Yeste, profesionales de Morella (Castellón). "Los niños no pueden ser coleccionistas de fósiles en España porque serían delincuentes y eso hace que se pierda el relevo", señala Milián. A su lado, Yeste apunta que los fósiles son fundamentales para entender lo que somos: "El mineral nos dice algo de la tierra, pero los restos fósiles nos hablan de la evolución de la especie". Ambos lamentan que ni siquiera se estudien en las escuelas. "El mineral aún está presente, pero el fósil no", señalan.

Cita especial

Desde Zaragoza se desplazó Nicolás Mesas, profesional que heredó el negocio de sus padres. Opina como sus colegas, que la regulación es demasiado restrictiva: "Muchas cosas no se recogen pero se destruyen igual, ya sea por la erosión o por desconocimiento.

En su puesto también hay precios de lo más variado, desde un mineral por un euro a un fósil de pez americano por 560 euros. "Como esta feria no hay ninguna porque engloba muchas cosas, además de exposiciones y juegos que atraen", apunta. Al frente de la organización está Miguel Ángel Pascual, de la empresa Mapss Ferias. Explica que no es habitual una feria de este tipo en un espacio tan grande y confía en que la primera edición "salga decente, porque así la segunda será mejor y atraerá a más gente".

Además de expositores tienen una exposición titulada "Las cinco extinciones" donde, entre otras cosas se puede ver un cráneo de mosasaurio. Además, hay un puñado de actividades para los más pequeños, que pueden desde limpiar fósiles a identificar minerales. Al frente está el gallego Ricardo Olabegoya, que da cuenta del éxito de la propuesta: "A los niños les encanta".

No todos los expositores vienen de lejos, también está presente la artesana alemana aunque afincada en Vegadeo Bárbara Brandebach con su puesto de quiastolita. "Es un orgullo tener una actividad así en la comarca, es muy interesante y hay mucho nivel", señala.

Noticias relacionadas

Junto a los expositores específicos de fósiles y minerales también se han incluido puestos variados de productos agroalimentarios y, a la entrada del ferial, se ha colocado una pulpería y una foodtruck para completar la experiencia.