La senda Las Clavelinas, de Vegadeo, un ejemplo de inversión para generar atractivo turístico y mejorar la calidad de vida de los vecinos

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, paseó este viernes por la senda peatonal de Las Clavelinas, un itinerario de 750 metros que une la capital veigueña con Piantón, adaptando para uso peatonal la margen izquierda de la carretera AS-11 (la que une Vegadeo y el alto de la Garganta) y que dio solución a un problema de seguridad histórico en la zona.

La obra se completó recientemente, aunque fue adjudicada en 2024 por 516.424 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca Oscos-Eo. Por ella ya pasean los vecinos y en la tarde de este viernes fueron muchos los que pudieron transmitir a la vicepresidenta del Principado su satisfacción de ver el proyecto concluido puesto que era una actuación “muy demandada y esperada”.

Llamedo destacó de esta inversión que ejemplifica como actuaciones que están pensadas para “mejorar el destino para atraer turistas que disfruten de nuestro paraíso natural también pueden revertir en el bienestar de los asturianos, que valoran positivamente una senda que transitan todos los días y que viene a mejorar su calidad”. En este sentido, reivindicó el proyecto como una muestra del compromiso del Gobierno del Principado por hacer “a Asturias más atractivo, pero siempre pensando, en primer lugar, en los asturianos”.

En el paseo, la Vicepresidenta estuvo acompañada por director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y el alcalde en funciones, Pablo Fernández Abuín.

La obra no estuvo exenta de dificultades. El proceso de licitación se demoró casi año y medio, y la ejecución se alargó más de lo previsto. No obstante, el final de la obra consiguió cumplir con el objetivo de dar seguridad a la zona, puesto que la gente utilizaba la carretera para caminar a pesar de que carecía de arcén, y también de embellecerla y crear un recurso turístico.

De hecho, la senda permite completar “de manera segura” el recorrido al pueblo de Piantón, de 3,5 kilómetros. La ruta se convierte así en circular, permitiendo salir de Vegadeo por el barrio del Noveledo en dirección a Piantón y conocer este pueblo mediaval, regresando después por el entorno del campo de fútbol de El Soutón, que ya disponía de acera.

