Abierto un carril de circulación en el desprendimiento registrado en Calabazos (Tineo)

Pasadas las tres de la tarde ha quedado abierto al tráfico un carril de la AS-15 o corredor del Narcea, tras el desprendimiento registrado sobre las once de la mañana en las inmediaciones del área recreativa de Calabazos, en Tineo. El argayo, que se registró en una zona donde el talud está protegido con malla, provocó el bloqueo de ambos carriles. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales.

Tras el corte total del corredor, los operarios de las brigadas de carreteras del Principado procedieron a señalizar un paso alternativo a través de la AS-215 por El Rodical y Tineo. Tras realizar las pertinentes tareas de limpieza, revisión y estabilización de la ladera, se procedió a abrir al tráfico un carril, retomando la circulación por el corredor del Narcea. "El personal trabaja en la zona para que el paso quede regulado por semáforos mientras se afrontan las labores de estabilización del talud y reposición de sistemas de contención", señalan fuentes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Estado de la vía tras el desprendimiento. / Consejería de Movilidad

Desde la plataforma ciudadana "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" han lamentado este nuevo incidente. "Una más. Esto solo es una fana más en el corredor del Narcea. Y damos gracias de que por ahora no sumamos más tragedias. En el Suroccidente seguimos jugando a la ruleta rusa, circulando con un ojo en la carretera y otro en la montaña", señaló el colectivo que lucha por "unas carreteras dignas" en la comarca suroccidental. "Es vergonzoso el desprecio hacia esta zona", añadieron en una publicación en sus redes sociales.

"Carretera muy peligrosa"

Por su parte, la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, señala que "afortunadamente no ha habido daños personales", si bien coincide con la queja de la plataforma ciudadana. "La AS-15 es una carretera muy peligrosa, que, como muchas otras, necesita mantenimiento y una apuesta firme por el Suroccidente", precisó la primera edil de Tineo. Recuerda que la Autovía de La Espina está sin finalizar y siguen sin plazos para la conclusión de las obras y para su continuidad.

Noticias relacionadas

"Es algo que llevamos solicitando activamente más de veinte años y que suma un retraso de cuarenta años. Ya está bien de dejar el Suroccidente siempre para el final y acordarnos cuando hay problemas importantes o daños personales", precisó Montse Fernández, que confía en que la circulación pueda recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible. Y concluyó: "Pedimos al Principado y al Gobierno de España que crean en el Occidente y que apuesten por él finalizando la Autovía A-63 hasta Tineo y le den continuidad hacia Ponferrada".