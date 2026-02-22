Corte total del Corredor del Narcea a la altura del área recreativa de Calabazos
Un fuerte desprendimiento, en una zona ya cubierta de malla, ha bloqueado ambos carriles
Corte total de la As-15 o Corredor del Narcea a la altura del área recreativa de Calabazos. Un fuerte desprendimiento, en una zona ya cubierta de malla, ha bloqueado ambos carriles. Por fortuna, el suceso no provocó daños personales.
Desde la Plataforma El Suroccidente también es Asturias han lamentado este nuevo incidente. "Una más. Esto solo es una fana más en el corredor del Narcea. Y damos gracias de que por ahora no sumamos más tragedias. En el Suroccidente seguimos jugando a la ruleta rusa, circulando con un ojo en la carretera y otro en la montaña", señaló el colectivo que lucha por "unas carreteras dignas" en la comarca suroccidental.
"Es vergonzoso el desprecio hacia esta zona", añadieron en una publicación en sus redes sociales.
Desde la Consejería de Movilidad explican que el suceso se ha registrado "a la altura del kilómetro 24, en la zona del área recreativa de Calabazos" y que "efectivos de las brigadas de carreteras del Principado se han desplazado al lugar para despejar el material desprendido y poder restablecer un carril de circulación con un paso regulado tan pronto sea posible mientras se acometen las tareas de limpieza, revisión y estabilización de la ladera".
Hasta que no sea posible recuperar el tránsito de vehículos, la circulación se ha desviado por un alternativo, por la AS-215 por el Rodical y Tineo.
