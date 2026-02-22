El espectáculo "made in Tapia" que arrasa en los Carnavales, de La Coruña a Oviedo (y aún quedan cuatro paradas más en su gira)

La presidenta de la asociación benéfico-cultural tapiega "Os mismos de sempre" descuelga el teléfono afónica. "Tenemos resaca de éxito, pero no de premios, sino de ver el éxito que tenemos en la calle, lo que la gente nos aprecia y valora. Escuchar todo el rato 'los de Tapia', 'ahí vienen los de Tapia' es un gusto y estamos muy contentos. Es la recompensa a tanto trabajo", señala Isabel Cuervo. Su espectáculo carnavalero "20.000 leguas de fiesta submarina" sigue arrasando desde su estreno en el Carnaval de 2025. Sus seres marinos animados llevan ya cinco primeros premios en la categoría de carrozas.

Los reconocimientos fueron cosechados en los desfiles gallegos de La Coruña (donde también se llevaron un segundo reconocimiento por su coreografía y vestuario), Carballo y Santiago de Compostela y también en los asturianos de Mieres y Oviedo. Y aún queda mucha fiesta por delante. La próxima parada será el sábado 28 en Pola de Lena. El 7 de marzo estarán en La Caridad y el 14 de marzo harán un alto en su espectáculo para celebrar el entierro de la sardina en Tapia.

Retomarán el Carnaval en Colunga, aunque esta vez fuera de concurso, pues ya estuvieron el año pasado en este desfile. El colofón a "20.000 leguas de fiesta submarina" será el 28 de marzo en Posada de Llanes. ¿Y después? "Pues aún no lo sabemos, no está decidido, vamos poco a poco tomando decisiones", confiesa Cuervo, que prefiere no adelantar acontecimientos. Hasta ahora lo habitual en el colectivo era estrenar montaje carnavalero cada dos años.

Gran montaje

Cuenta Cuervo, que se dedica a labores organizativas durante los desfiles, que son un grupo complicado de mover, por las dimensiones de sus carrozas y el nutrido grupo de integrantes. En este caso, son 52 personas disfrazadas. "No podemos llegar a un sitio sin tener nada previsto o saber cómo será el recorrido", cuenta Cuervo.

Lo que más ilusión les hace, añade, es llevar el nombre de Tapia a todas partes. "Estaría bien contabilizar las veces que escuchamos Tapia a nuestro paso. Porque en la calle no somos Os mismos de sempre, somos los de Tapia", relata. No pretende hacer de menos los premios, pues "son importantes para financiar los espectáculos", pero deja claro que lo que más les llena es el cariño que reciben.