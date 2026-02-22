El espectáculo "made in Tapia" que arrasa en los Carnavales, de La Coruña a Oviedo (y aún quedan cuatro paradas más en su gira)
"Tenemos resaca de éxito, no de premios, sino de ver lo que la gente nos valora", señala la presidenta de "Os mismos de sempre", Isabel Cuervo
La presidenta de la asociación benéfico-cultural tapiega "Os mismos de sempre" descuelga el teléfono afónica. "Tenemos resaca de éxito, pero no de premios, sino de ver el éxito que tenemos en la calle, lo que la gente nos aprecia y valora. Escuchar todo el rato 'los de Tapia', 'ahí vienen los de Tapia' es un gusto y estamos muy contentos. Es la recompensa a tanto trabajo", señala Isabel Cuervo. Su espectáculo carnavalero "20.000 leguas de fiesta submarina" sigue arrasando desde su estreno en el Carnaval de 2025. Sus seres marinos animados llevan ya cinco primeros premios en la categoría de carrozas.
Los reconocimientos fueron cosechados en los desfiles gallegos de La Coruña (donde también se llevaron un segundo reconocimiento por su coreografía y vestuario), Carballo y Santiago de Compostela y también en los asturianos de Mieres y Oviedo. Y aún queda mucha fiesta por delante. La próxima parada será el sábado 28 en Pola de Lena. El 7 de marzo estarán en La Caridad y el 14 de marzo harán un alto en su espectáculo para celebrar el entierro de la sardina en Tapia.
Retomarán el Carnaval en Colunga, aunque esta vez fuera de concurso, pues ya estuvieron el año pasado en este desfile. El colofón a "20.000 leguas de fiesta submarina" será el 28 de marzo en Posada de Llanes. ¿Y después? "Pues aún no lo sabemos, no está decidido, vamos poco a poco tomando decisiones", confiesa Cuervo, que prefiere no adelantar acontecimientos. Hasta ahora lo habitual en el colectivo era estrenar montaje carnavalero cada dos años.
Gran montaje
Cuenta Cuervo, que se dedica a labores organizativas durante los desfiles, que son un grupo complicado de mover, por las dimensiones de sus carrozas y el nutrido grupo de integrantes. En este caso, son 52 personas disfrazadas. "No podemos llegar a un sitio sin tener nada previsto o saber cómo será el recorrido", cuenta Cuervo.
Lo que más ilusión les hace, añade, es llevar el nombre de Tapia a todas partes. "Estaría bien contabilizar las veces que escuchamos Tapia a nuestro paso. Porque en la calle no somos Os mismos de sempre, somos los de Tapia", relata. No pretende hacer de menos los premios, pues "son importantes para financiar los espectáculos", pero deja claro que lo que más les llena es el cariño que reciben.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado