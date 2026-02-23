Camelias en Luarca que rompen con la expectativa: 5.000 visitantes en dos días
"Es un evento más que consolidado en el Principado y que en Valdés ayuda a desestacionalizar las visitas y a dinamizar la economía local en temporada baja", destacó el concejal de Turismo, Ismael González
El Certamen de Camelias Villa de Luarca Memorial Laura Rodríguez cerró este fin de semana su undécima edición con un balance "muy positivo", según destacó el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdés, organizador del evento. Durante dos intensas jornadas, la villa volvió a convertirse en epicentro de la flor de invierno en Asturias.
El concejal de Turismo, Ismael González, subrayó el éxito de participación y afluencia. "Nos deja una sensación positiva esta undécima edición. En estos dos días hemos recibido 5.000 visitantes", señaló, poniendo el acento en la gran respuesta del público tanto en la carpa principal como en el conjunto de actividades paralelas.
En el espacio expositivo se dieron cita 55 expositores, que llenaron más de 110 metros cuadrados de superficie con flor cortada y composiciones. Más de un centenar de variedades de camelia pudieron contemplarse en una muestra que volvió a destacar por su calidad y diversidad, consolidando a Luarca como una referencia en el calendario regional de certámenes botánicos.
Actividades divulgativas de éxito
El programa incluyó también actividades divulgativas y propuestas más lúdicas, ampliando el perfil de público y haciendo del certamen una cita atractiva para todos los públicos. Entre los actos más demandados figuraron las visitas guiadas dedicadas al mundo de la camelia, que colgaron el cartel de completo. "Hubo tres pases y se completó el cupo en todos ellos", remarcó González.
Para el edil, el objetivo está cumplido. El certamen no solo se afianza como un evento ya arraigado en Asturias, sino que cumple una función estratégica para el concejo. "Es un evento más que consolidado en el Principado y que en Valdés ayuda a desestacionalizar las visitas y a dinamizar la economía local en temporada baja", destacó.
Hoteles, restaurantes y comercios notaron el incremento de público en un fin de semana en el que la camelia fue la protagonista.
