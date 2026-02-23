Se acabó cruzar la N-640: En marcha la colocación de la pasarela que salvará el punto negro de la popular senda del ferrocarril, en San Tirso de Abres
"Nunca hubo ningún accidente, pero podría ocurrir en cualquier momento", señala el edil Juan Carlos Parapar sobre esta actuación, que estará lista en un par de semanas
La empresa lucense Otelec acaba de iniciar la colocación de la plataforma peatonal que salvará el punto negro de la Vía Verde del ferrocarril, principal recurso turístico de San Tirso de Abres. Se trata de una pasarela que permitirá pasar bajo el puente de la N-640 y evitará tener que atravesar la carretera en un punto de mala visibilidad. La actuación estará lista en un par de semanas, así que la próxima Semana Santa, la ruta que sigue el antiguo trazado del tren minero Villaodrid-Ribadeo estará en perfecto estado de revista para recibir a los visitantes.
La obra, con un plazo de ejecución de ocho meses, se licitó en 158.821,49 euros y se adjudicó en 142.621,70 euros (IVA incluido). Tras realizar la pasarela en el taller, acaba de comenzar el trabajo de anclaje sobre el terreno. Una actuación que la firma adjudicataria espera concluir en un par de semanas.
El redactor del proyecto es Antonio Varela, de Xesteco Consultoría, y subraya que la obra es técnicamente sencilla y su principal objetivo es evitar riesgos para el peatón. En los mismos términos se expresa el concejal santirseño Juan Carlos Parapar: "Era un punto negro que tenía la Vía Verde, nunca hubo ningún accidente, pero podría ocurrir en cualquier momento porque el paso es en una zona de curva donde no hay mucha visibilidad y la gente tenía que cruzar caminando. Con esto vamos a evitar esta situación".
40 metros de longitud
La pasarela, de 40 metros de longitud y 1,80 metros de ancho, será íntegramente de metal para garantizar un mejor mantenimiento y conservación. Además de la pasarela, que se coloca en la zona alta del estribo del puente para evitar afecciones al río Eo, se construirán dos rampas de acceso y un muro de contención.
El contrato, con cargo a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turistica de la comarca Oscos-Eo, incluye también otras actuaciones como la eliminación de eucaliptos o el cambio de las luminarias de los túneles de esta senda de doce kilómetros. "Es algo necesario. El verano pasado no funcionaron las luces porque nos habían robado las baterías y como estaba próxima la obra pues no se repusieron", señala Parapar, que indica que en cuestión de semanas todo estará ultimado y listo para los muchos visitantes que recorren al año esta ruta.
Finalmente, el proyecto incluye la restauración de dos recursos etnográficos de la senda como son la fuente O Cairo y de una antigua caseta-carbonera, que presenta riesgo de derrumbe. La primera actuación está lista y evitará que embalse el agua de la fuente afectando al camino. La obra en la carbonera se está terminando estos días.
