Mayra Santamarina, veigueña de 37 años, asume la gerencia de Ascove: "El comercio de Vegadeo tiene mucho potencial"

La veigueña Mayra Santamarina acaba de cumplir su primer mes al frente de la Asociación de comerciantes de Vegadeo (Ascove), un colectivo que nació en 1984 y que agrupa a sesenta y siete socios tanto del sector hostelero, como comercial e industrial. Santamarina, de 37 años, dio el relevo en el cargo a José Antonio Pasarón, que llevaba más de una década en la gerencia y afronta esta etapa con ilusión y ganas.

-¿Qué balance hace de este primer mes?

-Tengo titulación universitaria, pero me puse a trabajar muy pronto y, como no encontraba de lo mío por falta de experiencia, empecé en hostelería y el sector servicios. Cuando me propusieron este puesto tuve dudas porque no sabía si sería capaz, ahora puedo decir que sí. Ha sido un reto para mí, pero estoy muy contenta. Además, en Ascove me dieron muchas facilidades a la hora de conciliar, ya que tengo una niña pequeña, y es de agradecer.

-Como veigueña conocía el sector ¿Cómo lo ve ahora desde dentro?

-Como consumidora lo conocía bien, además, al trabajar cara al público recibes mucha información y aprendes a conocer a las personas y sus necesidades. La asociación es grande, abarca muchos sectores, y también tiene muchos retos por delante. Algo de lo que me he dado cuenta es de todo el trabajo que hay detrás de cada actividad. Ascove hace muchas campañas y detrás de cada papeleta que se entrega para un sorteo hay mucho esfuerzo y es importante que todo el mundo lo sepa.

-Hábleme de esos retos del sector.

-El primero es buscar soluciones a la competencia de las grandes superficies, después, la digitalización, porque los hábitos de consumo han cambiado. Luego está el problema de la falta de relevo, muchos negocios están a punto de cerrar por la jubilación de sus responsables. La despoblación de la zona rural también afecta al comercio. Del otro lado, como fortalezas, diría que está el trato con el cliente, el cliente de Vegadeo no es un número, es un vecino. También tenemos una ubicación estratégica, tanto dentro de la comarca Oscos-Eo como de los concejos gallegos de la zona limítrofe. Hay que lograr que los vecinos compren aquí porque tienen todo lo que necesitan y también atraer a gente de fuera. En Ascove hay profesionales muy comprometidos y con mucha experiencia y el sector tiene mucho potencial. Considero que hay que lograr que el sector servicios esté dentro de la oferta turística del concejo, que se anuncien las rutas o recursos, pero también las tiendas o bares que puede encontrar el visitante.

-¿Por qué es importante asociarse?

-Precisamente estamos haciendo una campaña de captación de socios. Entrar en Ascove da a los negocios visibilidad y presencia en las redes sociales e Internet, les permite formar parte de un grupo con lo que eso supone de unión y fortaleza y, también, se les da apoyo e información. Por otro lado, Ascove es muy activa y realiza diferentes campañas a lo largo del año, con sorteos que buscan fidelizar al cliente. La más potente es la de Navidad.

-¿Funcionó bien?

-Siempre funciona. Se repartían veinticuatro premios, cuatro de 250 euros y veinte de 150 euros, todos en vales de compra para gastar en los asociados. Este año solo aparecieron once de los premiados, una pena, porque a nosotros nos interesa que aparezcan todos. Ahora estamos con la campaña de San Valentín y también colaboramos con el Carnaval, luego vendrán las campañas del Día del Padre y de la Madre, la Feria de Muestras de Vegadeo, la Noche en Blanco, el concurso de pinchos "Vegadeo de tapeo", el Black Friday y las rebajas. Estamos todo el año haciendo cosas y, por eso, hay que reivindicar el trabajo que se hace. Además, colaboramos con otras entidades del concejo porque todo lo que se haga en el pueblo es bueno para todos y estamos abiertos a colaborar. En breve habrá una asamblea para analizar las actividades de este año, se intenta ir a más, no a menos.

-¿Qué le diría al cliente?

-Primero que valore cada pequeña cosa que se hace y, después, le animaría a comprar en el pueblo porque cada compra genera empleo y da vida a las calles, en definitiva es futuro para el pueblo. El comercio local es clave para que Vegadeo siga vivo. Y se habla de comercio en general, pero en Vegadeo juega un papel muy importante la hostelería. Es un sector muy fuerte que da mucha vida.