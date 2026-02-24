Cudillero ofrece espacio público para teletrabajar con un objetivo: "Atraer población"

En la primera planta de la Casa de las Tres Culturas, uno de los espacios socioculturales más reconocibles de Cudillero, el concejo pixueto ha estrenado una nueva "ventana al futuro". Entre paredes que hasta ahora han acogido actividades culturales y encuentros vecinales, se asienta desde hoy un centro de formación y coworking llamado a convertirse en motor de oportunidades para el occidente asturiano.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, presentó el espacio acompañada por el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, y el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño. La visita sirvió no solo para recorrer los cerca de 120 metros cuadrados habilitados, sino para visualizar una apuesta política que busca responder a uno de los mayores desafíos del territorio: la pérdida de población.

El nuevo equipamiento, concebido como 'coworking', centro de capacitación digital y centro público de estudios, complementa la oferta formativa ya existente en el municipio. Con una inversión que roza los 80.000 euros por parte del gobierno regional, el espacio está dotado de infraestructura tecnológica "pensada para facilitar el teletrabajo, el emprendimiento y el estudio en un entorno rural.

Teletrabajar, una posibilidad "real y competitiva"

La intención es clara: "Que trabajar desde Cudillero no sea una excepción, sino una posibilidad real y competitiva". El centro aspira a atraer nómadas digitales, facilitar el retorno de quienes emigraron por razones laborales y ofrecer a los vecinos herramientas para formarse y desarrollar su actividad profesional sin abandonar el concejo.

Durante la presentación, Llamedo subrayó que estos centros "van más allá de meros equipamientos" y forman parte de una estrategia más amplia para afrontar el reto demográfico con servicios concretos. La filosofía es sencilla: "acercar la formación, la digitalización y el teletrabajo a los concejos rurales para que vivir en el medio rural deje de ser una desventaja y se convierta en una oportunidad".

Una red para conectar el medio rural

El espacio pixueto no estará solo. Forma parte de la red Rural connect, una iniciativa impulsada por el Gobierno del Gobierno de Asturias que integrará inicialmente cinco centros en concejos con especiales dificultades demográficas: Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Cudillero e Illas.

Todos los espacios estarán operativos el próximo 30 de mayo, salvo el de Coaña, que dispone de plazo hasta el 30 de junio. En conjunto, la red moviliza una inversión de 404.470 euros, con financiación europea y fondos de cohesión territorial.

Pero la clave del proyecto no reside únicamente en la apertura de nuevos equipamientos. La red Rural connect ha sido diseñada para funcionar como unsistema integrado: programación formativa coordinada, servicios compartidos, tecnología común e identidad conjunta. No se trata de cinco centros aislados, sino de una estructura conectada que permitirá aprovechar sinergias y especializar cada espacio según la realidad económica de su entorno, según el Principado.