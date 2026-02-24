Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
El hombre, de 59 años, se encontraba trabajando en el momento del siniestro
Un trabajador de 59 años cuya identidad responde a las iniciales M. A. .B. P. falleció en las útlimas horas durante su jornada laboral en Astilleros Gondán, en Figueras. Al parecer, y según las primeras declaraciones de los testigos, el hombre falleció aplastado por una gran estructura.
Asturias registró el pasado año 12.242 accidentes de trabajo con baja, de los que 22 fueron mortales. Es la cifra de fallecimientos más alta desde 2018, cuando se contabilizaron en la región 26 muertos.
La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) publicó ayer la estadística de accidentes laborales de 2025 a partir de los datos que recopila el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Durante el pasado año se registraron un total de 12.242 accidentes de trabajo con baja en Asturias. Es la segunda cifra más alta que se registra en la región desde 2011 (solo por debajo del pico de 13.561 accidentes de 2022). De los 12.242 accidentes con baja de 2025, 12.126 fueron leves y 94 graves. Mortales fueron un total 22 (20 de ellos en jornada de trabajo y dos "in itínere") , la cifra más alta desde 2018 y uno más que el año anterior, cuando se habían disparado las alarmas al acumularse los siniestros con fallecidos durante los últimos meses del año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
- El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros
- Fallece el gijonés Alejandro Catrain, secretario de la Unión de Discapacitados Físicos, tras una operación en el Hospital de Burgos
- Multitudinario adiós en Gijón al funcionario de prisiones Ángel Nistal, fallecido tras ser arrollado en la avenida Constitución: 'Era leal y trabajador