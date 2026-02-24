Navia incorpora tres policías locales interinos a través de una bolsa de empleo de Gijón
"Ahora se pueden hacer los turnos sin agobios", señala el concejal de Seguridad Ciudadanos, José Fernández.
El Ayuntamiento de Navia continúa dando pasos para "fortalecer los servicios municipales y mejorar la seguridad ciudadana". La semana pasada tuvo lugar la toma de posesión de tres nuevos agentes interinos que se incorporan desde esta semana a la plantilla de la Policía Local del concejo: Manuel, Luis Manuel y David (se reservan los apellidos por razones de seguridad). En la actualidad, hay ocho agentes y solo faltaría por complentar la plantilla un subinspector.
El acto oficial se celebró en dependencias municipales, donde los nuevos efectivos juraron su cargo ante la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, y el jefe en funciones de la Policía Local, Manuel Fernández. Un momento solemne que marca el inicio de una nueva etapa profesional para los agentes y que refuerza el compromiso institucional con la seguridad y el servicio público.
Más recursos para áreas estratégicas
Desde el equipo de gobierno subrayan que estas incorporaciones "responden a la voluntad de dotar de mayores recursos humanos a las áreas consideradas estratégicas para el concejo". El refuerzo permitirá "incrementar la presencia policial en las calles, mejorar los tiempos de respuesta y ofrecer una atención más cercana y eficaz a la ciudadanía", según la regidora.
Se pidió a otra bolsa de internos del Ayuntamiento de Gijón. "Ahora se pueden hacer los turnos sin agobios", según el concejal de Seguridad Ciudadanos, José Fernández.
