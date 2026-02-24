Navia incorpora tres policías locales interinos a través de una bolsa de empleo de Gijón

El Ayuntamiento de Navia continúa dando pasos para "fortalecer los servicios municipales y mejorar la seguridad ciudadana". La semana pasada tuvo lugar la toma de posesión de tres nuevos agentes interinos que se incorporan desde esta semana a la plantilla de la Policía Local del concejo: Manuel, Luis Manuel y David (se reservan los apellidos por razones de seguridad). En la actualidad, hay ocho agentes y solo faltaría por complentar la plantilla un subinspector.

El acto oficial se celebró en dependencias municipales, donde los nuevos efectivos juraron su cargo ante la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, y el jefe en funciones de la Policía Local, Manuel Fernández. Un momento solemne que marca el inicio de una nueva etapa profesional para los agentes y que refuerza el compromiso institucional con la seguridad y el servicio público.

Más recursos para áreas estratégicas

Desde el equipo de gobierno subrayan que estas incorporaciones "responden a la voluntad de dotar de mayores recursos humanos a las áreas consideradas estratégicas para el concejo". El refuerzo permitirá "incrementar la presencia policial en las calles, mejorar los tiempos de respuesta y ofrecer una atención más cercana y eficaz a la ciudadanía", según la regidora.

Noticias relacionadas

Se pidió a otra bolsa de internos del Ayuntamiento de Gijón. "Ahora se pueden hacer los turnos sin agobios", según el concejal de Seguridad Ciudadanos, José Fernández.