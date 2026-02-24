El presidente Barbón recibe a los emprendedores de Eleven People: "Quedaos con su nombre porque, desde los Oscos, van a dar mucho que hablar"
"Si algo tenemos en común, es el amor profundo por nuestras abuelas y por Asturias, esa tierra que llevamos en el corazón", señalaron los emprendedores, con taller en Barcia
Nicolás García y Carlos Martínez, las dos mitades de la firma Eleven People, fueron recibidos este martes por el presidente del Principado, Adrián Barbón. Los emprendedores, con taller en la localidad de Barcia (Santa Eulalia de Oscos), contaron al líder regional los proyectos de su marca de velas y ambientadores sólidos que ha conquistado a prestigiosas firmas como Porcelanosa.
"Hoy recibí en Presidencia a Nicolás García y Carlos Martínez, de la empresa Eleven People. Gente joven que emprende y que, además, lo hace desde el medio rural. Sus productos -entre ellos aromas, ambientadores, velas aromáticas- que están triunfando en todo el mundo, nacen desde Santalla, en los Oscos. Quedaros con sus nombres y el nombre de su marca Eleven People, porque desde los Oscos, desde Asturias, van a darnos grandes noticias", señaló Barbón en sus redes sociales.
Por su parte, los emprendedores señalaron en sus redes sociales que conocer al presidente regional había sido un "honor". Y añadieron: "Si algo tenemos en común, es el amor profundo por nuestras abuelas y por Asturias, esa tierra que llevamos en el corazón. Nos queda claro que, para él, el aroma a prao recién cortado es el que mejor identifica a Asturias entre todos los aromas posibles… y no podríamos estar más de acuerdo".
Los responsables de Eleven People agradecieron la "cercanía" y el "interés genuino" del presidente regional por conocer su marca y afirmaron seguir trabajando "con más ilusión que nunca".
