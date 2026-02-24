Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: "Oímos un estruendo terrible"

Astilleros Gondán, de Figueras, vivió este martes una de las jornadas más trágicas que se recuerdan en la empresa. Apenas media hora después del inicio de la jornada laboral, en torno a las ocho y media de la mañana, se escuchó "un estruendo terrible" que ensordeció a esta pujante firma ubicada a orillas de la ría del Eo. Por razones que se desconocen, una de las gigantes grúas que operan en las instalaciones perdió su carga, tras romperse la eslinga que la sujetaba, y fue a caer justo encima de un trabajador que realizaba tareas de mantenimiento en la zona de entrada de la empresa.

Miguel Ángel Blanco, veigueño de Vinjoy, de 59 años, no pudo hacer nada por esquivar el pesado metal. Resultó aplastado por una escalera-torre de grandes dimensiones que estaba siendo trasladada desde la zona del muelle a la zona alta del astillero.

Falleció minutos después y los sanitarios desplazados al astillero nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre, casado y con dos hijos, de 14 y 17 años. El empleado fallecido había trabajado muchos años en la construcción, y desde hacía más de dos años estaba en Gondán, donde realizaba labores de mantenimiento y limpieza.

EN IMÁGENES: Fallece un trabajador en Astilleros Gondán, en Castropol /

"Un día difícil"

"Es un trágico e infortunado accidente que se llevó la vida de Miguel, un gran trabajador de una subcontrata, que llevaba 2 años y medio aquí", declaró Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán. Por su parte, el Ayuntamiento de Vegadeo, concejo de residencia del empleado fallecido, ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo y respeto: "El Ayuntamiento de Vegadeo lamenta profundamente el fallecimiento de un vecino del concejo, ocurrido este martes como consecuencia de un accidente laboral. Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros de trabajo, acompañándolos en estos momentos de dolor".

El suceso provocó una honda consternación en la plantilla. "Escuchamos un estruendo terrible y luego supimos lo que había pasado", señaló un empleado. Otro de sus compañeros apenas acertaba a decir "poco se puede decir, hoy es un día difícil". El astillero cesó de inmediato toda su actividad y toda la plantilla, junto a los máximos responsables de la firma, se concentraron en la entrada a la espera del levantamiento del cadáver. Un tenso silencio acompañó esos instantes, que se hicieron eternos.

Sin actividad hasta el jueves

El forense llegó a Gondán pasadas las once de la mañana y, media hora después, la funeraria sacó el cuerpo rumbo al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia. Tras la salida del cuerpo, tomó la palabra el director financiero, Luis Cotarelo, para trasladar ánimo a la plantilla. Dijo no tener palabras para referirse a lo ocurrido y lamentó el suceso y el impacto que ha generado en la plantilla. La intervención terminó con un aplauso de los trabajadores en homenaje a su compañero. A continuación, se marcharon a casa. El astillero ha parado toda su actividad hasta el jueves.

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Luarca se hará cargo de instruir las diligencias del caso y de determinar las causas que provocaron el fatal suceso. Se trata del primer accidente laboral en Asturias en lo que va de año. Tanto UGT como CCOO lamentan el suceso y han convocado una concentración en señal de duelo para este miércoles, a las 12 horas en Oviedo.

"Nos unimos para mostrar nuestro dolor, trasladar el pésame a la familia y exigir más seguridad en el trabajo. Ni una muerte más por ganarse la vida", señaló UGT, que insistió en la necesidad de "extremar la prevención en el trabajo". Por su parte, desde CCOO indican que "resulta inadmisible que una persona pierda la vida o enferme en el trabajo".