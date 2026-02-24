Trevías, en guerra con la futura depuradora: la ubicación está "muy cerca" de algunas casas

La futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Trevías ha abierto un frente vecinal cuando el proyecto encara ya la fase de licitación. La ubicación elegida para la infraestructura, en un extremo de la localidad, ha generado malestar entre residentes próximos al emplazamiento previsto.

Según la presidenta de la parroquia rural, Sandra Gil, los vecinos directamente afectados no quieren la depuradora en ese punto. Afines al PP, en la oposición, sostienen que la instalación se situaría a escasos 15 metros de varias viviendas y junto al campo de fútbol, una proximidad que consideran inadecuada para una obra de estas características. "Una obra de estas características debería hacerse sometida al conocimiento y opinión de los vecinos", señalan.

El descontento ha ido tomando forma en los últimos días y se ha convocado una reunión informativa para este jueves a las 20.00 horas en el local social de los mayores, donde se espera que los residentes expongan sus inquietudes y analicen posibles acciones.

La postura del Ayuntamiento

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ha reconocido la existencia de quejas por parte de los propietarios de dos viviendas unifamiliares cercanas al emplazamiento previsto. "No obstante, somos sensibles a la situación de queja que exponen los vecinos de las dos viviendas unifamiliares cercanas. Por eso mismo, estamos en contacto con el Principado para que, dentro del ámbito designado para la obra, se estudie el desplazamiento de la Estación Depuradora unos metros adicionales para ganar espacio", afirma.

Desde el Consistorio recuerdan que el proyecto ha sido redactado por el Principado "tras examinar detalladamente todas las posibles ubicaciones". La elegida, subrayan, es la que "cumple los requisitos legales en materia de inundabilidad, normativa urbanística y condicionantes medioambientales", lo que permite sacar a licitación una obra largamente demandada con garantías de ejecución en 2026 y 2027.

El regdor insiste en que el actual sistema de saneamiento de Trevías está "anticuado y presenta filtraciones muy notables al río Esva". La planta depuradora existente, situada en el centro de la población, se encuentra obsoleta y en zona inundable, además de próxima a la iglesia, el colegio y el centro de salud. Esa situación, explica, "impide su modernización y obliga a buscar una alternativa fuera de áreas con riesgo de inundación. La instalación actual se reconvertirá en un bombeo subterráneo".

Una inversión de 2,9 millones

La nueva estación depuradora, que entrará en funcionamiento en 2027 si se cumple el plazo previsto, incorporará tecnología moderna y una estética integrada en el entorno urbano. Además, se desplazará del centro a un extremo de la localidad, reduciendo el impacto que actualmente genera la infraestructura en pleno casco urbano.

El proyecto, en el que se lleva trabajando cinco años, supone una inversión de 2,9 millones de euros. Según el alcalde, tendrá "implicaciones ambientales enormes" para la cuenca del Esva y para la playa de Cueva, al mejorar de forma sustancial el tratamiento de las aguas residuales.

Asimismo, la actuación dejará preparada la red para que entre 2027 y 2031 los pueblos del entorno puedan conectarse al saneamiento general, una demanda histórica del tejido vecinal.

Rechazo vecinal, pero también obra de interés general

El regidor admite que este tipo de infraestructuras "suelen generar rechazo en el entorno más próximo", por lo que el Ayuntamiento ha pedido al Principado que la nueva instalación cuente con sistemas adecuados para evitar olores y ruidos, y garantice una correcta integración paisajística. Incluso se estudia un posible desplazamiento dentro del ámbito previsto para reducir el impacto inicial. "Con esta obra gana el interés general, gana Valdés, pero sobre todo gana Trevías y la cuenca del Esva", concluye Pérez, convencido de que el planteamiento definitivo permitirá un menor impacto del previsto inicialmente.