Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Cudillero busca artistas para exponer en su espacio cultural más preciado

La convocatoria está abierta "a todo tipo de propuestas expositivas, sin limitar disciplinas ni estilos"

Carmen García muestra unas obras de una pasada exposición.

Carmen García muestra unas obras de una pasada exposición. / Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Cudillero

En el corazón de Cudillero la cultura quiere ocupar un lugar protagonista. El Ayuntamiento de Cudillero ha abierto el plazo de solicitud para que artistas puedan exponer su obra en la Casa de las Tres Culturas, un espacio que, desde su apertura en 2024, se ha consolidado como epicentro cultural del concejo, tal y como explica su encargada, Carmen García.

Ubicada en la Plaza Evaristo Feito, la Casa de las Tres Culturas se ha convertido en un punto de encuentro para la creación y el diálogo artístico. El edificio, rehabilitado como sala expositiva municipal, acoge durante todo el año muestras de fotografía, pintura, escultura, cerámica y artesanía, además de actividades vinculadas al patrimonio y la identidad local.

Ahora, la Concejalía de Cultura busca nuevos creadores que quieran mostrar su trabajo en este enclave singular. La convocatoria está abierta "a todo tipo de propuestas expositivas, sin limitar disciplinas ni estilos, con el objetivo de mantener una programación diversa y abierta tanto a artistas emergentes como consolidados".

Solicitud y tramitación

Las solicitudes podrán tramitarse a través de la sede electrónica municipal, descargando el modelo oficial, o de manera presencial en la planta baja del Ayuntamiento. El plazo permanecerá abierto durante todo el mes de marzo, ofreciendo así un margen amplio para que los interesados preparen sus proyectos.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su apuesta por dinamizar la vida cultural del municipio y convertir la Casa de las Tres Culturas "en una plataforma estable para la difusión artística".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
  3. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  4. Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
  5. Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
  6. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  7. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  8. Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos

El legado de "The Beatles" hará parada en Gijón: esta es la fecha y lugar del concierto de la banda tributo "Abbey Road"

El legado de "The Beatles" hará parada en Gijón: esta es la fecha y lugar del concierto de la banda tributo "Abbey Road"

Nieves Álvarez habla por primera vez sobre la polémica de su boda con Bill Saad: "Compromisos profesionales"

El PP nombra al concejal cangués Ángel Menéndez coordinador del Suroccidente: “Mi compromiso con el mundo rural será aún más intenso”

El PP nombra al concejal cangués Ángel Menéndez coordinador del Suroccidente: “Mi compromiso con el mundo rural será aún más intenso”

La política deja a Yolanda Díaz

La política deja a Yolanda Díaz

El alegato contra la despoblación (y a favor de la inmigración) de Pedro Sánchez en Asturias: “Vamos en la dirección correcta"

Multado tras sufrir una avería por no ser localizable por la baliza v-16 pese a tenerla en el capó: la Guardia civil ya sanciona

Multado tras sufrir una avería por no ser localizable por la baliza v-16 pese a tenerla en el capó: la Guardia civil ya sanciona

Sánchez presume en Asturias de haber desclasificado los papeles del 23F: “Nuestro país es hoy un poco mejor”

Sánchez presume en Asturias de haber desclasificado los papeles del 23F: “Nuestro país es hoy un poco mejor”
Tracking Pixel Contents