Cudillero busca artistas para exponer en su espacio cultural más preciado

En el corazón de Cudillero la cultura quiere ocupar un lugar protagonista. El Ayuntamiento de Cudillero ha abierto el plazo de solicitud para que artistas puedan exponer su obra en la Casa de las Tres Culturas, un espacio que, desde su apertura en 2024, se ha consolidado como epicentro cultural del concejo, tal y como explica su encargada, Carmen García.

Ubicada en la Plaza Evaristo Feito, la Casa de las Tres Culturas se ha convertido en un punto de encuentro para la creación y el diálogo artístico. El edificio, rehabilitado como sala expositiva municipal, acoge durante todo el año muestras de fotografía, pintura, escultura, cerámica y artesanía, además de actividades vinculadas al patrimonio y la identidad local.

Ahora, la Concejalía de Cultura busca nuevos creadores que quieran mostrar su trabajo en este enclave singular. La convocatoria está abierta "a todo tipo de propuestas expositivas, sin limitar disciplinas ni estilos, con el objetivo de mantener una programación diversa y abierta tanto a artistas emergentes como consolidados".

Solicitud y tramitación

Las solicitudes podrán tramitarse a través de la sede electrónica municipal, descargando el modelo oficial, o de manera presencial en la planta baja del Ayuntamiento. El plazo permanecerá abierto durante todo el mes de marzo, ofreciendo así un margen amplio para que los interesados preparen sus proyectos.

Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su apuesta por dinamizar la vida cultural del municipio y convertir la Casa de las Tres Culturas "en una plataforma estable para la difusión artística".