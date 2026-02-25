La gala del Deporte de Valdés cumple 20 años y tendrá premios para todas las especialidades que trabajan en el concejo

El concejo de Valdés volverá a vestirse de largo para rendir homenaje a sus deportistas. Este viernes, a las 20.00 horas, el auditorio del Conservatorio Profesional de Música del Occidente de Asturias será el escenario de la XX Gala del Deporte valdesano, una cita ya consolidada que reunirá a centenares de personas entre deportistas, familias, clubes y vecinos.

La gala, organizada por el Ayuntamiento, volverá a poner el foco en el deporte base, "verdadero motor del tejido deportivo del concejo", según la concejala del ramo, Clara García. Sobre el escenario se reconocerá "el esfuerzo, la constancia y los logros cosechados durante la temporada por decenas de clubes y deportistas de muy diversas disciplinas".

Entre los galardones especiales destacan los premios a Mejor Deportista Femenino, que recaerá en Eva Fernández Menéndez y Beatriz Tenreiro Álvarez, y Mejor Deportista Masculino, que distinguirá a Pablo García Méndez y Alejandro Pérez Fernández. El reconocimiento al Club de Promoción del Deporte Base será para el CD Marchica, mientras que el Trail del Tamburiello recibirá el premio a Mejor Evento Deportivo. El galardón "Deporte por toda la vida" será para Luis Balboa López.

Menciones especiales

La gala también incluirá menciones especiales al equipo del CAI de Canero por su participación en los Juegos Deportivos del Principado en Deporte Adaptado; a José Ramón Pérez Suárez por su trayectoria en la Liga Genuine con el Real Sporting de Gijón y la UD Castros Genuine; a los cuatro valdesanos integrantes del equipo Genuine, es decir, Marta, José Ramón, Vicente y Eugenio, y al Grupo de Montaña "El Estoupo" por su 25 aniversario.

En el apartado por especialidades deportivas, el reconocimiento abarcará disciplinas como ajedrez, atletismo, baloncesto, ciclismo, colombofilia, fútbol, gimnasia rítmica, kárate, montañismo, natación, orientación, pentatlón moderno, remo, tenis de mesa, tiro al plato, tiro con arco y triatlón.

El Club Ajedrez Valdesva, el Club Toscaf–Recta Final, el Luarca TM, el Club Karate Luarca, el Club ĻĻuarcos de tiro con arco o el Club Náutico Remeros del Navia serán algunos de los grandes protagonistas de la noche, junto a decenas de deportistas individuales que han logrado campeonatos autonómicos, medallas nacionales e incluso títulos internacionales.

El CD Valdés ACF Benjamín A será premiado tras proclamarse campeón de Liga en el Grupo 7 de Tercera Benjamín. El equipo estuvo integrado por Mateo, Alfonso, Hugo, Miguel, Marcos, Mario, Alejandro, Daniel, Raquel y Jairo, bajo la dirección de Julio y con Roberto y David como delegados.

Premios individuales

También subirá al escenario el CD Valdés ACF Alevín A, campeón de Liga en el Grupo 1 de Tercera Alevín. La plantilla estuvo formada por Adán, Sandro, Mario Rodríguez, Rodrigo, Pablo, Noelia, Mateo, Marc, Mario, Aimar, Martín y Lucía, dirigidos por Darío y Marcial, con Miguel como delegado.

En ajedrez recibirá reconocimiento Nahia Horcajada Guerrero. En atletismo serán premiados Lucía Monteserín Ardura, Martina Gavilán Suárez, Rafael Martínez García, Paloma Otero del Castillo, Carmen García-Riaño Domínguez, Ana María Pérez Martínez, Beatriz Tenreiro Álvarez, Mercedes Menéndez Pérez, Luis Fernando Alonso Sierra, Bernardo Villanueva González, Adrián Iglesias Redondo, Francisco Pérez Alonso, Israel Suárez Valdés, Pelayo Iglesias Redondo, Ángel Gabriel Rodríguez García, Dionisio Martínez Fernández, José Manuel Pérez Pérez, Carlos Martín Álvarez, Luis Antonio Casero Díaz y Diego Campo Sevilla.

En ciclismo los reconocimientos son para Pablo García Méndez y Carlos Bouza Fernández, mientras que en colombofilia el galardón individual será para Santiago López Rico. En gimnasia rítmica subirán al escenario Sara Fernández Fernández y Jimena Arias García.

El kárate contará con un amplio protagonismo individual con los premios a Sofía Suárez Riesgo, Teresa Abril Pérez, Lía Alonso Fernández, Hugo Pérez Álvarez, Marco Rodríguez Fernández, Deva Alonso Fernández, Edurne Pérez Urrusuno, Guillermo Suárez Gayol, Alejandro Gión Fernández, Samuel González González, Efrén López Fernández, Eva Fernández Menéndez y Alejandro Pérez Fernández.

En montañismo serán distinguidos Beatriz Tenreiro Álvarez, Sonia Menéndez Fernández y Pablo García Méndez. En natación, Iván Fernández del Valle; en orientación, Paula Ibáñez Cuevas, Nélida Cuevas León e Iván Herminio Ibáñez Pérez; en pentatlón moderno, Beatriz Tenreiro Álvarez y Rafael Martínez García; y en remo, Raúl Fernández Arrizabalaga.

El tenis de mesa aportará una extensa nómina de premiados: Julia Fernández Polín, Alba Pérez González, Briseida Torres Caldueño, Álvaro Fernández Garrido, Hugo Pérez Alonso, Nayara Fernández Méndez, Esteban Fernández Pérez, Yago Mira Álvarez, Pelayo Escribano Pérez, Ernesto Fernández Menéndez, Laura Pruneda González, Leopoldo Álvarez Huerta, Salvador Alfonso Rodríguez, Emilio Burgos Rodríguez, Enrique José Fernández García, José Domingo Larriety Ferreira, José Oliver Rodríguez Losada, María del Carmen Quintana Redruello, Enrique Gómez Piñeiro y Verónica Riesgo Rodríguez.

En tiro al plato será premiado Eloy Fernández López. En tiro con arco recibirán distinción Martín Cubino Alonso, Daniel Pérez Álvarez, Xurde Rodero Vicente, Beltrán Acebal García, Samuel Delclós Alonso, Enol Iglesias Alonso, Arantxa Marina Álvarez, Lara Prado Rodero, Ainara Rodríguez Arias, Iyán Rodríguez Alonso y Ari Rodríguez Sánchez. Finalmente, en triatlón volverá a ser reconocida Beatriz Tenreiro Álvarez.