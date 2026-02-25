Navia y Castropol se entregan al carnaval: conoce horarios y detalles de dos nuevas citas con las máscaras

El Occidente asturiano sigue celebrando el carnaval. Las localidades de Navia y Castropol ultiman detalles para dar la bienvenida a uno de los fines de semana más esperados del año: el Carnaval, una cita que volverá a llenar las calles de música, imaginación y ambiente festivo.

En Navia, la villa se prepara para vivir un nuevo y multitudinario carnaval este viernes 27 de febrero. A partir de las 20:00 horas, las calles se transformarán en un gran escenario al aire libre con la celebración del esperado y conocido como Gran Desfile de Carnaval.

Un total de 840 participantes, según la organización, es decir, la asociación de empresarios y el Ayuntamiento, se han inscrito formalmente para competir en las distintas categorías, una cifra que garantiza un despliegue visual sin precedentes y que confirma el arraigo de esta fiesta en el concejo.

El ingenio local se medirá en modalidades que van desde las carrozas, auténticas obras de ingeniería efímera y diseño que cada año sorprenden por su espectacularidad, hasta los grupos grandes y pequeños, que llenarán el recorrido de coreografías y temáticas originales. Tampoco faltarán las parejas e individuales, donde el detalle, la sátira y la creatividad personal cobran especial protagonismo y suelen arrancar algunos de los aplausos más sonoros de la noche.

El ritmo lo pondrán ocho charangas, encargadas de mantener el espíritu festivo en cada tramo del desfile y de acompañar a participantes y público a lo largo de un recorrido que partirá de la estación de autobuses para continuar por la avenida Manuel Suárez, la avenida de los Emigrates, la calle Regueral, los Jardinillos, la avenida del Principado, la avenida Carlos Peláez y la calle Doctores Jesús y Ramón Martínez, hasta finalizar en la nave municipal El Puerto.

Fiesta en Castropol

Pero la fiesta no se detiene ahí. El color, la música y la fantasía tomarán también las calles del puerto de Castropol el próximo domingo 1 de marzo. La villa marinera se vestirá de carnaval a partir de las 17:00 horas en el puerto de Castropol, en una jornada pensada para que vecinos y visitantes saquen su mejor disfraz y se sumen a la celebración.

El plazo de inscripciones permanecerá abierto hasta este miércoles, ultimando así los preparativos de una cita que promete llenar de ambiente el corazón del municipio.