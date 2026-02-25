Tineo ya ha elegido a su “Mujer del año” 2026: Trini de Frutería La Única, que representa a una generación de mujeres que hicieron “lo imposible sin hacer ruido”

Tineo ya tiene “Mujer del año” para este 2026. El Consejo Municipal de la Mujer eligió entre las candidaturas presentadas a Trinidad Gómez García, Trini de Frutería La Única, un galardón que le entregan en reconocimiento “a una vida marcada por el esfuerzo, la valentía, la lucha y el amor incondicional por su familia”.

A sus 94 años, Trinidad Gómez García mantiene una vida activa, aunque reside en Oviedo para estar más cerca de sus hijos, lleva a Tineo en su corazón y regresa siempre que puede. El próximo día 6 de marzo lo hará para recoger el galardón en un acto público. Un premio que le sorprendió por inesperado, pero que agradece.

Natural del pueblo tinetense de Folgueras de Cornás, se mudó a Tineo después de casarse con Manuel García, de Parada, donde el matrimonio desempeñó distintos trabajos hasta que decidieron emprender en un pequeño local con Frutería La Única, en el centro de la villa. Vendían fruta, verdura y muchos más productos. Tuvieron ocho hijos, pero en 1978 la enfermedad sacudió a la familia. Manuel García fallecía por un cáncer.

En ese momento, Trinidad Gómez siguió adelante con el negocio, con el apoyo de sus hijos, y no se conformó, a sus 47 años y en una época en la que no era habitual que una mujer condujese, se sacó el carné de conducir para seguir yendo a buscar la mercancía para su tienda y hacer el reparto por diferentes pueblos.

Una foto de archivo de Trinidad Gómez en la puerta de su negocio con su nieto Hugo Cosano. / Cedida a LNE

Su vida pasó entregada a su trabajo, del que se jubiló a sus 65 años, y a sus hijos, pero sin olvidar una de sus pasiones: la música. Se convirtió en una valiosa informante de la tradición cultural. Colaboró en la recuperación y transmisión de la misa de gaita. “Gracias a sus grabaciones y entrevistas con los investigadores Fernando Ornosa y Marisa Miravalles, hoy se conservan el canto de la misa de ángeles en latín, los instrumentos que la acompañaban y las costumbres de su infancia, que forman parte del Archivo Histórico del Principado de Asturias”, destacan desde el Consejo Municipal de la Mujer, que valoran de la galardonada que supo “demostrar que la verdadera fortaleza nace del compromiso, del trabajo silencioso y de la capacidad de no rendirse jamás”.

Añaden que “su historia es la de tantas mujeres que encontraron la libertad sin tenerla, que se adelantaron a su tiempo y que, con discreción, positividad y lucha diaria, sostuvieron familias enteras frente a innumerables adversidades. Mujeres que hicieron lo imposible sin hacer ruido”.

Precisamente, la música ha sido quien la ha llevado a ser candidata al galardón, puesto que la propuso la asociación musical banda “La Armonía”, con el apoyo de otras asociaciones del concejo: el grupo de baile y de investigación “Concetsones”, fundación “Hoy por ti, mañana por mí” y “Amigos del Pascón”.