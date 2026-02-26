El arte contemporáneo llega a los colegios con una peculiar propuesta: “Se genera un diálogo visual con la obra”

La Casa de Cultura de Tineo acogió una peculiar exposición colectiva en la que participaron más de 300 escolares de diferentes centros educativos de Asturias, del propio concejo el colegio Verdeamor participó en el proyecto “Arte para aprender. Contextos rurales”, organizado por la asociación de ámbito nacional ACOES Granada Crea.

La actividad se desarrolla en los colegios a los que miembros del colectivo llevan obras de arte contemporáneas de artistas profesionales y proponen a los escolares acercase a ellas de una forma creativa, con acciones participativas.

“Normalmente cuando se parte de una obra artística en el aula suele ser para imitarla o para reproducir parte de la obra, pero este no es el caso, aquí lo que se genera es un diálogo visual con la obra”, explica Andrea Rubio Fernández, profesora de la Universidad de Oviedo y al frente de la actividad en Asturias.

En las aulas se trabajaron las creaciones de los artistas Mariana Laín, Antonio Saura, Montserrat Gudiol, Sol Lewitt y Carmen Santamarina, que provienen de la Colección CREAD (Colección de Referencias para la Educación Artística y el Desarrollo). Sus obras se exponían en un espacio del colegio y por grupos, el alumnado iba pasando a trabajarlo y a crear sus propias obras de arte. “Hay alguna pieza que es más pequeña y que cuando se ponen juntas van creando una obra más colaborativa, una especie de mosaico y luego las hay que son más grandes, un ejemplo, es una en la que se reproduce un bosque que se va haciendo por la superposición de un montón de árboles creados por los escolares”, detalla Andrea Rubio.

Dos escolares añadiendo sus árboles a la obra colectiva. / Cedida a LNE

Otro ejemplo de los trabajos desarrollados se realizó dibujando la sombra de las personas que participaron, superponiendo cada una de las siluetas dando como resultado “un dibujo conjunto”.

La profesora de la Universidad de Oviedo detalla que el objetivo de la actividad es llevar a los centros escolares, en este caso, de la zona rural el arte contemporáneo y ofrecerles la oportunidad de acercarse a él de forma creativa, a través de la propia creación. “Normalmente el acercamiento al arte en el colegio es muy limitado, más teórico, este proyecto va más de hacer, aunque también hay una parte para mirar la obra de arte y aprender sobre ella”, señala.

Además del Verdeamor de Tineo, en el Occidente el proyecto llegó al colegio Belmonte de Miranda, también pasó por el Principe de Asturias de Las Regueras, Virgen del Alba de Quirós y colegio rural agrupado Castrillón-Illas. Los trabajos realizados por los 300 escolares se fueron uniendo en la exposición que se pudo ver en Tineo, que fue creciendo a medida que iban avanzando los talleres por los colegios.