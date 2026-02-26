Calor local y sello asturiano: el auge de la biomasa en la región

La planta de Tineo se consolida como un referente de la bioeconomía circular, transformando el excedente de los montes en una alternativa energética eficiente, económica y con sello de calidad ENplus A1 y DIN PLUS además de las certificaciones de gestión forestal sostenible PEFC y FSC.

En el paisaje industrial de Asturias, hoy emerge una nueva forma de energía más limpia y profundamente ligada a la tierra. En el Polígono de La Curiscada, en Tineo, Pellets Asturias S.L. no solo fabrica sacos de biocombustible (pellets de madera); fabrica futuro para el sector forestal de la región.

Pellets Asturias es un magnífico ejemplo de economía circular. La empresa aprovecha la madera virgen de los montes asturianos y los subproductos de la industria del aserrío (serrín y astilla) para crear un producto de alto poder calorífico. Al utilizar materia prima local, la empresa no solo garantiza la trazabilidad de su producto, sino que se convierte en un aliado fundamental para la prevención de incendios, al incentivar la limpieza y gestión profesional de las masas forestales.

Frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, el pellet asturiano se presenta como una opción de estabilidad económica. Para una familia media en Asturias, la transición a la biomasa puede suponer un ahorro significativo anual respecto al gasóleo de calefacción.

Más allá de los datos técnicos, Pellets Asturias es un motor de cohesión territorial. En una Asturias que lucha contra el declive demográfico en sus alas, empresas de este tipo son vitales. Generan empleo directo en la planta e indirecto en toda la cadena de valor: transportistas, maderistas o selvicultores, entre otros.