Con sede en Otur y con notable presencia en numerosos concejos del occidente asturiano como Cangas de Narcea y Tineo, Campoastur no solo articula la actividad de miles de socios: es, además, un importante generador de oportunidades laborales directas e indirectas en una zona donde cada puesto de trabajo tiene un impacto estructural.

Una cooperativa que crea oportunidades

Campoastur sostiene empleo estable en sus tiendas rurales, en sus fábricas de piensos, en logística, en administración y en equipos técnicos especializados. A ello se suma el personal del servicio de sustituciones en granja, los profesionales de asesoramiento veterinario, nutrición animal y producción vegetal, así como los equipos vinculados a la comercialización y la gestión.

No se trata solo de apoyar explotaciones; se trata de crear estructura económica en el occidente asturiano.

En muchos núcleos rurales donde otros servicios han desaparecido, las tiendas Campoastur mantienen actividad comercial y empleo local. Cada establecimiento es un punto de dinamización económica que permite que el consumo y los servicios permanezcan en el territorio.

Vivir y trabajar sin marcharse

El gran desafío demográfico del occidente es fijar población y esto implica generar empleo. Campoastur contribuye a ello desde dos frentes: apoyando la viabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas —que sostienen empleo familiar y profesional— y creando puestos de trabajo directos dentro de su propia estructura empresarial.

Campoastur, compromiso cooperativo al servicio del territorio

Cuando una explotación es rentable, una familia permanece. Cuando existen servicios técnicos, acompañamiento y respaldo cooperativo, el proyecto empresarial se fortalece. Y cuando hay empleo estable en el entorno, el territorio gana futuro.

Comercialización que impulsa actividad

La cooperativa coordina la recogida y comercialización conjunta de leche convencional y ecológica, lidera la comercialización de manzana de sidra DOP y gestiona otras producciones estratégicas como terneros cruzados o Faba Asturiana IGP.

Cada una de estas líneas no solo genera facturación: activa transporte, transformación, distribución y servicios asociados. La comercialización deja de ser un esfuerzo individual para convertirse en una estrategia colectiva que multiplica el impacto económico en el territorio.

Oportunidades para quedarse

El futuro del occidente pasa por ofrecer oportunidades reales a quienes quieren desarrollar su proyecto vital en el territorio. En ese sentido, Campoastur actúa, entre otros, en dos niveles complementarios.

Por un lado, como empresa, genera empleo dentro de su propia estructura: en tiendas, fábricas, logística, administración y equipos técnicos especializados. Esta dimensión empresarial permite que profesionales encuentren salidas laborales cualificadas sin abandonar la comarca, contribuyendo a fijar población y talento.

Gasolinera de Campoastur / Cedida a LNE

Por otro, la cooperativa afronta de forma directa el reto estructural del relevo generacional en el campo. A través del programa Campoastur Next, impulsa formación técnica, acompañamiento y profesionalización para jóvenes ganaderos que inician su actividad o toman el relevo de explotaciones familiares. No es solo un programa formativo: es una respuesta estratégica ante uno de los grandes desafíos del medio rural asturiano.

En un territorio donde el relevo no es automático, crear oportunidades dentro de la estructura empresarial y reforzar la incorporación al campo son dos piezas de una misma apuesta: que quedarse sea una decisión posible.

Generar aquí, fortalecer aquí

En el occidente asturiano, donde el reto demográfico y laboral es estructural, Campoastur actúa como un agente económico vertebrador, generando empleo directo, dinamizando actividad empresarial y fortaleciendo el tejido productivo comarcal.

Pero su impacto no se limita a la generación de actividad. Como cooperativa, el valor que crea no se deslocaliza: se reinvierte en el propio territorio, en servicios, en infraestructuras, en empleo y en nuevas oportunidades para socios y profesionales. Esa lógica de economía circular local refuerza la estabilidad y multiplica el impacto en la comarca.

Su dimensión empresarial y su implantación territorial convierten a Campoastur en una pieza estratégica para garantizar oportunidades profesionales y estabilidad económica en la zona.

Porque vivir en el occidente no es solo elegir un lugar. Es poder trabajar en él. Y contar con estructuras sólidas que reinvierten en su entorno es la clave para que esa decisión sea sostenible a largo plazo