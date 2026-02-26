Cascadas, valles y montañas, conoce la belleza de Villayón
La cascada de Oneta y la Sierra de Carondio son algunos de los atractivos de la zona
L. L.
Villayón se halla entre suaves montañas, ríos, verdes valles y a un paso del mar. Tiene todos los servicios imprescindibles como colegio, escuela 0-3, centro de día, polideportivo, consultorio médico, farmacia, tiendas, bares, restaurantes, piscina estival, bolera y una especial atención a los mayores.
Las Cascadas de Oneta son nuestro buque insignia, pero ya nadie se marcha sin visitar además la Cueva del Pímpano, el entorno del Embalse de Arbón y los miradores de Villayón y Busmente. La Cascada de Méxica, El Dolmen y las innumerables rutas a pie o en piragua componen un buen plan para pasar unos días en Villayón.
Sin duda, la Semana Santa es la fecha más exuberante para realizar rutas con el inicio de la primavera. En verano con fiestas en cada pueblín, constituimos un plan perfecto para escapar del bullicio de las ciudades. Con la llegada del otoño, el paisaje se vuelve un espectáculo y en Villayón llegan las ferias que tienen su máximo esplendor en noviembre en Villartorey con Polavilla.
Villayón está dando un giro en el plano turístico. Se está adaptando a la nueva demanda de servicios especializados, fuera del turismo de masas, vía inversiones y desarrollo de proyectos de particulares. El hecho de que en 2026 entre en funcionamiento el centro de apoyo para el entrenamiento de piragüismo y remo en el pantalán de Arbón supondrá una oportunidad para el desarrollo de futuros negocios. Seguiremos realizando una apuesta firme por las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante vías de comunicación en buen estado y desarrollo de infraestructuras adecuadas a sus necesidades. Será fundamental atraer nueva población que nos permita un mejor cuidado de los mayores.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto