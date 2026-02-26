Cascadas, valles y montañas, conoce la belleza de Villayón

Villayón se halla entre suaves montañas, ríos, verdes valles y a un paso del mar. Tiene todos los servicios imprescindibles como colegio, escuela 0-3, centro de día, polideportivo, consultorio médico, farmacia, tiendas, bares, restaurantes, piscina estival, bolera y una especial atención a los mayores.

Las Cascadas de Oneta son nuestro buque insignia, pero ya nadie se marcha sin visitar además la Cueva del Pímpano, el entorno del Embalse de Arbón y los miradores de Villayón y Busmente. La Cascada de Méxica, El Dolmen y las innumerables rutas a pie o en piragua componen un buen plan para pasar unos días en Villayón.

Sin duda, la Semana Santa es la fecha más exuberante para realizar rutas con el inicio de la primavera. En verano con fiestas en cada pueblín, constituimos un plan perfecto para escapar del bullicio de las ciudades. Con la llegada del otoño, el paisaje se vuelve un espectáculo y en Villayón llegan las ferias que tienen su máximo esplendor en noviembre en Villartorey con Polavilla.

Pueblo de Oneta / Cedida a LNE

Villayón está dando un giro en el plano turístico. Se está adaptando a la nueva demanda de servicios especializados, fuera del turismo de masas, vía inversiones y desarrollo de proyectos de particulares. El hecho de que en 2026 entre en funcionamiento el centro de apoyo para el entrenamiento de piragüismo y remo en el pantalán de Arbón supondrá una oportunidad para el desarrollo de futuros negocios. Seguiremos realizando una apuesta firme por las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante vías de comunicación en buen estado y desarrollo de infraestructuras adecuadas a sus necesidades. Será fundamental atraer nueva población que nos permita un mejor cuidado de los mayores.