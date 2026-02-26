Dimite la concejala del PSOE de Valdés Sandra Gil, también presidenta de la parroquia rural de Trevías, en pleno proceso de lucha por el cambio de ubicación de la depuradora
La exedil aclara que quiere que la entidad rural que dirige tenga "autonomía política", al margen de las posturas y decisiones de los gobiernos regional y local, ambos socialistas
La concejala socialista de Valdés, Sandra Gil, encargada de Personal, ha presentado oficialmente su renuncia al acta municipal con el objetivo de concentrar su labor política en la presidencia de la Parroquia Rural de Trevías, responsabilidad que ejerce en la actualidad y que considera prioritaria en el momento institucional que atraviesa esta entidad local.
Gil, que fue secretaria general de la Agrupación Socialista de Valdés dentro de la PSOE, aclaró que su decisión responde a la necesidad de "reforzar la autonomía política de la Parroquia Rural en un momento clave" marcado por las conversaciones con el Principado sobre el proyecto de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), una infraestructura con coste millonario estratégica para el núcleo de Trevías y su entorno.
La dirigente socialista ha defendido que la Parroquia Rural "debe mantener voz propia en este proceso" de negociación, garantizando que las decisiones que se adopten respondan al interés de los vecinos". En este sentido, considera que su dedicación exclusiva facilitará una interlocución más directa y constante con el Principado.
El Alcalde, "agradecido"
El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ha agradecido públicamente la dedicación de Gil durante más de una década en el equipo de gobierno. "Ha sido una colaboradora muy cercana a este alcalde", señaló, destacando su implicación y compromiso en la gestión municipal.
Por su parte, Sandra Gil ha valorado de manera muy positiva su paso por el Ayuntamiento, tanto durante la etapa de Simón Guardado como en la actual legislatura. "Ha sido una etapa de aprendizaje y servicio público. Seguiré defendiendo el ideario socialista desde la Parroquia Rural, buscando el entendimiento con el Ayuntamiento y con el Principado", afirmó.
La renuncia marca el cierre de un ciclo político en el ámbito municipal y abre la puerta a un nuevo concejal socialista. Si acepta, será Antonio Manuel Martínez Suárez, alcade de barrio de Carcedo. El lunes el Alcalde anunciará la reorganización de las competencias dentro de su gobierno.
