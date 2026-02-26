El Franco: el arte del mar y la tierra

El Franco es una invitación a descubrir una mirada diferente. Una mirada más tranquila al mundo.

Allí, la tierra y el mar se abrazan con arte y con corazón, creando un paisaje que se siente tanto como se contempla. Un lugar para recorrer senderos con historia, donde cada paso conecta pasado y presente, naturaleza y cultura. Senderos como la Senda Costera, de Castello a Porcía, o la Senda Verde del Río Mazo, en Boimouro, o la Ruta Marinera de una atalaya a otra en Viavélez, sin olvidar que somos parte del Camino de Santiago por la costa o la ruta guiada por el Monumento Natural de As Covas da Andía.

El Franco es también un espacio para cuidarse: alojamientos rurales de calidad, pensados para el descanso, el bienestar y la calma.

Un destino que cuida de las personas, de mayores y pequeños, y también de su entorno, con respeto y conciencia, que acoge al visitante y a quien quiere quedarse a vivir.

Es un lugar de tradición y de creación, donde la cultura está viva. Donde asociaciones, artistas, vecinos y vecinas trabajan juntos para dar voz al arte, la música y la cultura, fortaleciendo una identidad compartida. Asociaciones como Amigos y Amigas de As Quintas que gestiona una de las salas de exposiciones más importantes de Asturias, o la asociación Arcángel San Miguel con la Escuela de Música, los encuentros, la Festa Da Gaita o el Festival de Música Tradicional. Muchos colectivos más y personas que se involucran en la vida este concejo, contribuyendo a que sea conocido como uno de los lugares con más actividad cultural del occidente de Asturias. El Franco no es solo un destino, es una forma de mirar, una mirada diferente al mundo. Es el Arte del Mar y la Tierra.