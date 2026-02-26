Grandas de Salime ¡Descubre su secreto!
Su paisaje de montaña, coronado por el río Navia, su museo etnográfico "Pepe El Ferreiro" y el museo Castro Chao Samartín son paradas obligatorias de la zona
L. L.
Un lugar en Asturias único como destino para visitar y descubrir es Grandas de Salime.
Ubicado en el suroccidente interior y como puerta de entrada desde Galicia cuenta con extraordinario patrimonio natural e histórico. El paisaje de montaña que ofrecen las sierras circundantes marcado por profundos valles donde discurre el río Navia hacen que rutas y sendas en este medio natural y rural sean una agradable experiencia.
Grandas de Salime cuenta con interesantes espacios museísticos donde conocer la cultura e historia del territorio. El reconocido Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe El Ferreiro", en pleno casco urbano de la capital del municipio, donde se ve una extensa colección de la reciente vida cotidiana en abandono.
El "Museo Castro Chao Samartín", en el lugar de Castro, expone la gran riqueza procedente de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del noroeste peninsular.
Allí se contemplan las piezas obtenidas en el yacimiento y se explica la cronología del lugar, desde la Edad del Bronce hasta el siglo X de nuestra era. Además se puede realizar interesante y didáctica visita guiada al propio yacimiento y contemplar los fosos, murallas, restos de edificaciones y en especial los que quedan de la ocupación romana como la Domus o la excepcional sauna castreña.
Aprovechando el paso del Camino de Santiago "Primitivo" por el concejo se pueden visitar numerosos túmulos, la Colegiata de Grandas de Salime, de origen románico, o la más reciente obra de patrimonio industrial de Joaquín Vaquero Palacios y J.V. Turcios en la Central Hidroeléctrica de Salime, de Saltos del Navia.
